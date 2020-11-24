Salgın döneminde vatandaşlarını ekonomik zararını en alt düzeye indirmesi için ödeme başvuruları e-devlet üzerinden yapılıyor. Başvuru şartlarının bulunduğu sosyal destek yardımı için vatandaşlara geri ödemesiz 1000 TL dağıtıyor. Yardıma başvurmak isteyenler konuya ilişkin detayları araştırmaya başladı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi olanlara 1000 TL sosyal yardım başvuruları sürüyor. İşte, Pandemi sosyal yardım başvuru sorgulama nasıl, ne zaman yapılır? e- Devlet...