Milyonlarca araç sahiplerine sevindiren haber! Trafik sigortasında zam yarı yarıya indi

Sabah'tan Barış Ergin'in haberine göre, Zorunlu trafik sigortasında zam oranı haziran ayında yarı yarıya azaldı. Yıllık en fazla yapılabilecek zam oranı da böylece yüzde 20'den 13'e inmiş oldu. Önümüzdeki yıl da bu oran aylık en fazla yüzde 1 olacak. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 28.05.2020 09:24 Güncelleme Tarihi: 28.05.2020 09:26 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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