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Milyonlarca araç sahiplerine sevindiren haber! Trafik sigortasında zam yarı yarıya indi

Sabah'tan Barış Ergin'in haberine göre, Zorunlu trafik sigortasında zam oranı haziran ayında yarı yarıya azaldı. Yıllık en fazla yapılabilecek zam oranı da böylece yüzde 20'den 13'e inmiş oldu. Önümüzdeki yıl da bu oran aylık en fazla yüzde 1 olacak. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 28.05.2020 09:24 Güncelleme Tarihi: 28.05.2020 09:26
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Milyonlarca araç sahiplerine sevindiren haber! Trafik sigortasında zam yarı yarıya indi

Türkiye'de milyonlarca araç sahibi için dünyayı etkisi altına alan Kovid- 19 önlemleri, hız kesmeden devam ediyor.

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Milyonlarca araç sahiplerine sevindiren haber! Trafik sigortasında zam yarı yarıya indi

Hazine ve Maliye Bakanlığı da bu süreçte trafik sigortalarında iki önemli değişiklik yaparak sürece büyük katkı sundu.

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Milyonlarca araç sahiplerine sevindiren haber! Trafik sigortasında zam yarı yarıya indi

Sigorta şirketlerinin her ay yüzde 1.5 oranındaki fiyat artışı 0.75'e düşürülürken, sermayesi yetersiz olan şirketlere de trafik sigortası satma sınırlaması getirildi.

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Milyonlarca araç sahiplerine sevindiren haber! Trafik sigortasında zam yarı yarıya indi

Böylece yıllık yüzde 20'lik artış yerine, genelge ile birlikte aylık fiyat artışı hazirandan itibaren yüzde 0.75'e düşürülerek yıllık artış yüzde 13 ile sınırlandırılmış oldu.

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Milyonlarca araç sahiplerine sevindiren haber! Trafik sigortasında zam yarı yarıya indi

2021'DE YÜZDE 1 OLACAK

Yeni düzenleme ile 2021'de ise bu oran yüzde 1'e çıkacak ve gelecek senenin başından itibaren sigortacılar, trafik sigortası fiyatlarını aylık yüzde 1 oranında artırabilecek.