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Ilısu Barajı bölge halkını sevindirdi

Diyarbakır, Batman, Mardin, Siirt ve Şırnak'ı kapsayan Ilısu Barajı'nın enerji üretimine başlaması, bölge halkı tarafından sevinçle karşılandı. Barajla birlikte bölgenin turizm, tarım ve hayvancılık alanlarında kalkınmasından ümitli olan vatandaşlar, göl üzerinde antik kent Hasankeyf'e yakın olmasının da turizm alanında olumlu etki yaratacağı düşüncesinde. Batmanlı iş insanı Ferhat Ekinci, Hasankeyf ile Ilısu arasında tekne turları başlatacaklarını söyledi.

Giriş Tarihi: 28.05.2020 09:46 Güncelleme Tarihi: 28.05.2020 09:51
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Ilısu Barajı bölge halkını sevindirdi

Dicle Nehri üzerindeki, Diyarbakır, Batman, Mardin, Siirt ve Şırnak illerini kapsayan, gövde bakımından dünyanın en uzun, güç bakımından ise Türkiye'nin 4'üncü büyük barajı Ilısu Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nin 6 türbinden ilki, 19 Mayıs'ta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bağlandığı video konferansla hizmete alındı.

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Ilısu Barajı bölge halkını sevindirdi

Farklı iş kollarının ve istihdamın da önünü açan barajın hizmete alınması, bölge halkı tarafından sevinçle karşılandı.

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Ilısu Barajı bölge halkını sevindirdi

Bölgenin turizm, tarım ve hayvancılık alanlarında kalkınmasından ümitli olan vatandaşlar, koronavirüs salgınının bitmesini bekliyor.

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Ilısu Barajı bölge halkını sevindirdi

Bölgede turizm alanında faal olarak çalışan Ferhat Ekinci, "Bölgemiz suya kavuşuyor. Tarımda önemli gelişmeler yaşanacak. İklim farklılıkları olacak. Dolayısıyla bölge halkı refaha kavuşacak. Hasankeyf ise bir turizm merkezi haline gelmiş durumda ve gelmeye de devam edecektir.

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Ilısu Barajı bölge halkını sevindirdi

Yeni yapılan yerleşim merkezi çok daha modern, ayrıca oradaki turistik gezi amaçlı bir müze yapıldı, eskiye oranla çok daha iyi bir duruma geldi. Gerek turizm, gerek tarımsal olarak bölge bir refaha kavuşmaktadır ve kavuşacaktır. D