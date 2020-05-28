Ilısu Barajı bölge halkını sevindirdi

Diyarbakır, Batman, Mardin, Siirt ve Şırnak'ı kapsayan Ilısu Barajı'nın enerji üretimine başlaması, bölge halkı tarafından sevinçle karşılandı. Barajla birlikte bölgenin turizm, tarım ve hayvancılık alanlarında kalkınmasından ümitli olan vatandaşlar, göl üzerinde antik kent Hasankeyf'e yakın olmasının da turizm alanında olumlu etki yaratacağı düşüncesinde. Batmanlı iş insanı Ferhat Ekinci, Hasankeyf ile Ilısu arasında tekne turları başlatacaklarını söyledi.
Giriş Tarihi: 28.05.2020 09:46Güncelleme Tarihi: 28.05.2020 09:51