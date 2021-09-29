İŞKUR'dan evde olanlara çalışma şansı! Oturduğunuz yerden günde sadece 3-4 saat çalışarak maaş alın! Başvuru şartları…

Milyonlarca kişi istihdam ederek ekonomiye de katkı sağlayan İŞKUR, paketleme işi ile evde oturanları da maaş sahibi yapıyor. Hem iş öğrenmeleri hem de evden çıkmadan oturdukları yerden günde sadece 3-4 saat çalışarak maaş almaları mümkün oluyor. İŞKUR paketleme işinde çalışmak isteyenlerin belli başlı şartları taşıyor olması gerekiyor. Özellikle ev hanımlarının yoğun ilgi gösterdiği ve ev katkı sağlamak isteyenlerin sıklıkla araştırdığı İŞKUR paketleme işi ile ilgili tüm detayları haberimizin içeriğinde bulabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 29.09.2021 22:27 Güncelleme Tarihi: 29.09.2021 22:27 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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