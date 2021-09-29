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İŞKUR'dan evde olanlara çalışma şansı! Oturduğunuz yerden günde sadece 3-4 saat çalışarak maaş alın! Başvuru şartları…

Milyonlarca kişi istihdam ederek ekonomiye de katkı sağlayan İŞKUR, paketleme işi ile evde oturanları da maaş sahibi yapıyor. Hem iş öğrenmeleri hem de evden çıkmadan oturdukları yerden günde sadece 3-4 saat çalışarak maaş almaları mümkün oluyor. İŞKUR paketleme işinde çalışmak isteyenlerin belli başlı şartları taşıyor olması gerekiyor. Özellikle ev hanımlarının yoğun ilgi gösterdiği ve ev katkı sağlamak isteyenlerin sıklıkla araştırdığı İŞKUR paketleme işi ile ilgili tüm detayları haberimizin içeriğinde bulabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 29.09.2021 22:27 Güncelleme Tarihi: 29.09.2021 22:27
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İŞKUR’dan evde olanlara çalışma şansı! Oturduğunuz yerden günde sadece 3-4 saat çalışarak maaş alın! Başvuru şartları…

En az ilkokul mezunu kişilerin başvuru yapabileceği İŞKUR paketleme işi ile evden çıkmadan oturduğunuz yerden maaş alabilirsiniz. Üstelik günde sadece 3-4 saatlik vaktinizi İŞKUR paketleme işine ayırmanız yeterli olacak. Peki hangi kategoride işler var, çalışma saatleri neler derseniz tüm ayrıntıları haberimizin içeriğinde bulabilirsiniz. İŞKUR paketleme işinde çalışmak isteyen ev hanımları da bu sayede evlerine ekonomik olarak destek vermenin mutluluğunu yaşayacak. İşte ayrıntılar…

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İŞKUR’dan evde olanlara çalışma şansı! Oturduğunuz yerden günde sadece 3-4 saat çalışarak maaş alın! Başvuru şartları…

İŞKUR EVDE PAKETLEME İŞLERİ

Kadınlara evde kına paketleme, evde nikah şekeri yapma, poşet katlama, mandal montajı, takı tasarımı, bitki çayı paketleme, evde sabun yapma, tırnak kutulama ve çizelge seti hazırlama gibi işler yapacaklar.

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İŞKUR’dan evde olanlara çalışma şansı! Oturduğunuz yerden günde sadece 3-4 saat çalışarak maaş alın! Başvuru şartları…

Yapılan her iş başına para ödemesi yapılacak. Kadınlar bu işler vasıtası ile günde 3-4 saat çalışacak ve ayda mininum 1000 lira maksimum 1500 lira ek gelir kazanma hakkı elde edecekler. Bu sayede hem ekonomik özgürlüklerini kazanacaklar hem de aile ekonomisine katkıda bulunacaklar.

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İŞKUR’dan evde olanlara çalışma şansı! Oturduğunuz yerden günde sadece 3-4 saat çalışarak maaş alın! Başvuru şartları…

Kadınların eğitim sertifika ve belgeleri öneme alınarak, evde yapmalarına ideal olan işler, SMS'le iletilecek. Söz hususu proje kapsamında ev kadınları, nikah şekeri, bitki çayı paketleme, sabun, tel toka kutulama, kulak çubuğu ambalajlama, poşet katlama, çizelge seti hazırlama, küpe arkası takma, takı tasarımı, tırnak kutulama, mandal montajı, gömlek yakası dikme, peçete halkası yapma, gibi işler yapacak.

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İŞKUR’dan evde olanlara çalışma şansı! Oturduğunuz yerden günde sadece 3-4 saat çalışarak maaş alın! Başvuru şartları…

İŞKUR EVDE PAKETLEME İŞİ ŞARTLARI NELER?

Paketleme işi geldiği zaman ise İŞKUR başvuranın cep telefonuna mesaj gönderecek. Farklı el işleri amacıyla gelen öneriyi kabul eden kadınlar evde 2-3 saatlik çalışmalar ile bin liranın üstünde gelir elde edebilirler.