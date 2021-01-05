Memurlara müjde! 2021 Ocak zammı ile öğretmen, polis, bekçi, memur maaşları ne kadar oldu? En düşük maaşlar...

Milyonlarca memurun heyecanla beklediği yeni zam oranları belli oldu. TÜİK tarafından Aralık ayı enflasyon verisinin açıklanmasının ardından memurlara yapılacak zam oranı da netleşmiş olsu. Buna göre, yüzde 3'lük zam oranı enflasyon farkıyla 7.3'e ulaştı. Bu artış ile hem maaşlar hem de aile yardımı yükselecek. Peki, 2021 Ocak zammı ile 2021 Ocak zammı ile öğretmen, polis, bekçi, memur maaşları ne kadar oldu? En düşük memur maaşı ne kadar? Zamlı memur maaşları ne zaman ödenecek? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 05.01.2021 10:24 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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