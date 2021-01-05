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05 Ocak 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Memurlara müjde! 2021 Ocak zammı ile öğretmen, polis, bekçi, memur maaşları ne kadar oldu? En düşük maaşlar... Memurlara müjde! 2021 Ocak zammı ile öğretmen, polis, bekçi, memur maaşları ne kadar oldu? En düşük maaşlar... Milyonlarca memurun heyecanla beklediği yeni zam oranları belli oldu. TÜİK tarafından Aralık ayı enflasyon verisinin açıklanmasının ardından memurlara yapılacak zam oranı da netleşmiş olsu. Buna göre, yüzde 3'lük zam oranı enflasyon farkıyla 7.3'e ulaştı. Bu artış ile hem maaşlar hem de aile yardımı yükselecek. Peki, 2021 Ocak zammı ile 2021 Ocak zammı ile öğretmen, polis, bekçi, memur maaşları ne kadar oldu? En düşük memur maaşı ne kadar? Zamlı memur maaşları ne zaman ödenecek? İşte cevaplar... Giriş Tarihi: 05.01.2021 10:24
Memur maaşları ne kadar? 2021 Ocak zammı ile memurlara yapılacak zam oranı belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Aralık ayı enflasyon oranı dün açıklandı. 2020 yılının ikinci altı aylık enflasyon oranının belli olmasının ardından memurlara yapılacak zam oranı da son şeklini aldı. Buna göre, yüzde 3'lük zam oranu enflasyon farkıyla 7.3'e ulaştı. Peki, 2021 Ocak zammı ile öğretmen, polis, bekçi, memur maaşları ne kadar oldu? En düşük memur maaşı kaç TL? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR?
Hakem kurulunun belirlediği yüzde 3'lük zam oranı enflasyon farkıyla 7.3'e ulaşırken, bu artış hem maaşlara hem aile yardımına yansıdı. Aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 4 bin 500 liraya yükseldi.
Kim ne kadar alacak? İşte Takvim Gazetesi'nin haberine göre, yeni memur maaşları:
Ocak ayı itibarıyla kamuda görevli genel müdür net görev aylığı 14 bin 917 lira, üniversite mezunu memurun aylığı 4 bin 866 lira, öğretmenin aylığı 4 bin 866 lira, öğretmenin aylığı 6 bin 74 lira, polis memurunun aylığı 6 bin 883 lira, uzman doktorun aylığı 9 bin 337 lira oldu.
2021 Ocak zammı ile birlikte aile yardımı ücretleri de arttı. Yeni ücretler tabloda gösterilmiştir.