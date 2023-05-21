Milyonlara zam müjdesi! Gelirler artıyor... Emekli, işçi, memur, ev hanımı, işsiz, yaşlı, genç...

MEMURLAR VE MEMUR EMEKLİLERİNE SEYYANEN ZAM

Başkan Recep Tayyip Erdoğan seçimlerden önce memur maaşlarında en düşük rakamın 22 bin liraya çıkartılacağını söylemişti. Bu durumda memurlara ve memur emeklilerine aynen SSK ve Bağ- Kur emeklilerinde olduğu gibi öncelikli bir seyyanen artış yapılması bekleniyor. Bu seyyanen artışında taban maaştan başlamak üzere kademeli olarak gerçekleşmesi gündeme gelecek. Böylece öncelikli olarak maaşlar belli bir seviyeye getirilecek.