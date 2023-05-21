Milyonlara zam müjdesi! Gelirler artıyor... Emekli, işçi, memur, ev hanımı, işsiz, yaşlı, genç...
28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur seçimleri sonrası Meclis'e çok önemli yasalar gelecek. Yapılacak yeni düzenlemeler ile birlikte milyonlarca vatandaşın gelirinde de ciddi bir artış yaşanacak. Maaşlar haziran ve temmuz ayında yükselecek. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 21.05.2023
06:58 Güncelleme Tarihi: 21.05.2023
08:43
14 Mayıs seçimlerinin ardından TBMM'de milletvekili sayıları da belli oldu. Cumhur İttifakı'nın büyük çoğunluğu aldığı Meclis yakında çalışmaya başlayacak. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turundan sonra kurulacak hükümet ile birlikte Meclis'in gündemi de yoğun olacak.
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AK Parti'nin seçim beyannamesinde olan yeni düzenlemeler ile Temmuz ve Ağustos'ta yapılacak maaş artışları peş peşe gerçekleştirilecek. Yapılacak yasal düzenlemelerle milyonlarca vatandaşa yeni haklar gelirken tüm ücretlerde de artış yaşanacak.
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİNE ÜÇLÜ ARTIŞ Seçimlerden önce gündeme gelen ve 7.500 TL'nin üzerinde maaş alanlar için gerçekleşecek seyyanen artış için yasal düzenleme yapılması gerekiyor. Burada 7.500-10.000 TL arasında maaş alanlardan başlamak üzere 10.000-15.000 TL arası, 15.000-20.000 TL arası ve 20.000 TL'nin üzerinde maaş alanlar olmak üzere değişik kesimlere farklı artışlar yapılacak.
Bu seyyanen artışın ardından SSK ve Bağ-Kur emeklilerine Temmuz ayında enflasyon artışı gelecek. Yine Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı refah payı artışı da enflasyon artışına eklenecek. Bunun için de bir yasal düzenleme yapılacak. Böylece emeklilerin maaşında üçlü bir artış gerçekleşmiş olacak. 4 aylık enflasyon yüzde 15.22 olarak hesaplanmıştı.
MEMURLAR VE MEMUR EMEKLİLERİNE SEYYANEN ZAM Başkan Recep Tayyip Erdoğan seçimlerden önce memur maaşlarında en düşük rakamın 22 bin liraya çıkartılacağını söylemişti. Bu durumda memurlara ve memur emeklilerine aynen SSK ve Bağ- Kur emeklilerinde olduğu gibi öncelikli bir seyyanen artış yapılması bekleniyor. Bu seyyanen artışında taban maaştan başlamak üzere kademeli olarak gerçekleşmesi gündeme gelecek. Böylece öncelikli olarak maaşlar belli bir seviyeye getirilecek.