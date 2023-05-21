HaberlerGaleriMemura kira yardımı ne kadar, kaç TL? 2023 Memura büyükşehir tazminatı ne zaman başlayacak? Özel lojman imkanı! Öğretmen, polis...
Memura kira yardımı ne kadar, kaç TL? 2023 Memura büyükşehir tazminatı ne zaman başlayacak? Özel lojman imkanı! Öğretmen, polis...
Başkan Erdoğan tarafından verilen talimatın üzerine memurlara kira yardımı ile ilgili düzenlemeye dair çalışmalar başladı. Metropollerde yaşayanlara Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da görev yapan memura benzer şekilde ödemeler yapılacak. İl ve ilçe bazında sağlanacak olan kira katkısına dair detaylar araştırılıyor. Peki memura kira yardımı ne kadar, kaç TL? 2023 Memura büyükşehir tazminatı ne zaman başlayacak?