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Haberler Galeri Memura kira yardımı ne kadar, kaç TL? 2023 Memura büyükşehir tazminatı ne zaman başlayacak? Özel lojman imkanı! Öğretmen, polis...

Memura kira yardımı ne kadar, kaç TL? 2023 Memura büyükşehir tazminatı ne zaman başlayacak? Özel lojman imkanı! Öğretmen, polis...

Başkan Erdoğan tarafından verilen talimatın üzerine memurlara kira yardımı ile ilgili düzenlemeye dair çalışmalar başladı. Metropollerde yaşayanlara Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da görev yapan memura benzer şekilde ödemeler yapılacak. İl ve ilçe bazında sağlanacak olan kira katkısına dair detaylar araştırılıyor. Peki memura kira yardımı ne kadar, kaç TL? 2023 Memura büyükşehir tazminatı ne zaman başlayacak?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.05.2023 09:43 Güncelleme Tarihi: 21.05.2023 09:43
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Memura kira yardımı ne kadar, kaç TL? 2023 Memura büyükşehir tazminatı ne zaman başlayacak? Özel lojman imkanı! Öğretmen, polis...

Memura kira yardımı ne kadar, kaç TL sorusunun cevabı merak konusu oldu. 28 Mayıs'ın ardından yapılacak olan düzenlemelerden biri olan kira desteğiyle metropollerde yaşayan memurlara tazminat ödemesi gerçekleştirilecek. Ayrıca öğretmen, polis gibi meslek gruplarına özel lojman imkanı sağlanacak. Peki Memura kira yardımı ne kadar, kaç TL? 2023 Memura büyükşehir tazminatı ne zaman başlayacak? İşte detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Memura kira yardımı ne kadar, kaç TL? 2023 Memura büyükşehir tazminatı ne zaman başlayacak? Özel lojman imkanı! Öğretmen, polis...

TALİMAT BAŞKAN ERDOĞAN'DAN

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı AK Parti seçim beyannamesinde "İstanbul başta olmak üzere bölgesel geçim endekslerini dikkate alınarak kamu çalışanlarının sosyoekonomik koşullarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapacağız" vaadi dikkat çekmişti.

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Memura kira yardımı ne kadar, kaç TL? 2023 Memura büyükşehir tazminatı ne zaman başlayacak? Özel lojman imkanı! Öğretmen, polis...

Beyannamede yer alan projenin detayları ortaya çıktı. Büyükşehirlerde son dönemde özellikle kiralarda önemli bir artış oldu. Bu nedenle kira desteği için Başkan Erdoğan'ın talimatı sonrası düğmeye basıldı.

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Memura kira yardımı ne kadar, kaç TL? 2023 Memura büyükşehir tazminatı ne zaman başlayacak? Özel lojman imkanı! Öğretmen, polis...

Memurun rahat nefes alması için 28 Mayıs seçimlerinden hemen sonra yapılacak düzenlemeyle metropollerde yaşayanlara Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da görev yapan memura benzer şekilde ödemeler yapılacak.

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Memura kira yardımı ne kadar, kaç TL? 2023 Memura büyükşehir tazminatı ne zaman başlayacak? Özel lojman imkanı! Öğretmen, polis...

*Memura büyükşehir tazminatı ödenecek