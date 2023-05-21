Memura kira yardımı ne kadar, kaç TL? 2023 Memura büyükşehir tazminatı ne zaman başlayacak? Özel lojman imkanı! Öğretmen, polis...

Memura kira yardımı ne kadar, kaç TL sorusunun cevabı merak konusu oldu. 28 Mayıs'ın ardından yapılacak olan düzenlemelerden biri olan kira desteğiyle metropollerde yaşayan memurlara tazminat ödemesi gerçekleştirilecek. Ayrıca öğretmen, polis gibi meslek gruplarına özel lojman imkanı sağlanacak. Peki Memura kira yardımı ne kadar, kaç TL? 2023 Memura büyükşehir tazminatı ne zaman başlayacak? İşte detayları...