SSK Bağkur'luya enflasyon oranında EK ZAM hesaplandı! Emeklinin yeni gelir tablosu ayyuka çıktı! %40 artış masada! Temmuz’da 7.500 TL ve üstü maaş alanlar…

Emekli maaşı Temmuz zammı son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. TÜİK'in açıkladığı 6 aylık enflasyon oranının hesaplanması ve refah payının eklenmesiyle netleşecek olan SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları için Başkan Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Bu açıklamayla birlikte, "en düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak?" sorusu gündeme getirildi. İşte, SSK Bağkur yeni maaş hesaplamaları...