İŞKUR TYP kura sonuçları açıklandı mı? MEB ile TYP 2020 personel alımı kura sonuçları hangi tarihte belli olur? İl il liste...

İŞKUR TYP kura sonuçları açıklandı mı? MEB bünyesinde okullara çalışan alımı üzerine yapılan başvuru süreci sonlandı. Adaylar İŞKUR TYP kura çekimleri için gelecek son dakika açıklamasını bekliyor. Başvuru sürecini başarıyla atlatan adaylar sonuçların açıklanmasını beklerken ilana göre; okullara hizmetli ve güvenlik görevlisi gibi birçok alanda personel ihtiyacı için alımlar yapılıyor. İşte, İŞKUR TYP kura sonuçları açıklandı mı? MEB ile TYP 2020 personel alımı kura sonuçları hangi tarihte belli olur? İl il liste...