Bankalarda kredi faiz depremi: 6 Aralık Halkbank, Ziraat, İş bankası, taşıt, konut, ihtiyaç kredi faiz oranları ne kadar?

Son dakika... 6 Aralık Halkbank, Ziraat, İş bankası, taşıt, konut, ihtiyaç kredi faiz oranları ne kadar? Sorusunun yanıtı merak ediliyor. Merkez Bankası tarafından ardı ardından yeni faiz güncellemeleri geldi. Yeni yıla kısa süre kala ihtiyaçlarını karşılamak isteyenler kredi faiz oranlarını merak ediyor. Taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi güncel faiz oranlarını haberimizde derledik. İşte, 6 Aralık Halkbank, Ziraat, İş bankası, taşıt, konut, ihtiyaç kredi faiz oranları ne kadar?