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Haberler Galeri Bankalarda kredi faiz depremi: 6 Aralık Halkbank, Ziraat, İş bankası, taşıt, konut, ihtiyaç kredi faiz oranları ne kadar?

Bankalarda kredi faiz depremi: 6 Aralık Halkbank, Ziraat, İş bankası, taşıt, konut, ihtiyaç kredi faiz oranları ne kadar?

Son dakika... 6 Aralık Halkbank, Ziraat, İş bankası, taşıt, konut, ihtiyaç kredi faiz oranları ne kadar? Sorusunun yanıtı merak ediliyor. Merkez Bankası tarafından ardı ardından yeni faiz güncellemeleri geldi. Yeni yıla kısa süre kala ihtiyaçlarını karşılamak isteyenler kredi faiz oranlarını merak ediyor. Taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi güncel faiz oranlarını haberimizde derledik. İşte, 6 Aralık Halkbank, Ziraat, İş bankası, taşıt, konut, ihtiyaç kredi faiz oranları ne kadar?

Giriş Tarihi: 06.12.2020 21:20 Güncelleme Tarihi: 06.12.2020 21:27
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Bankalarda kredi faiz depremi: 6 Aralık Halkbank, Ziraat, İş bankası, taşıt, konut, ihtiyaç kredi faiz oranları ne kadar?

Son dakika... Yeni yıla kısa süre kala Merkez Bankası tarafından yeni faiz güncelleme haberleri gelmeye devam ediyor. Merkez Bankası'nın 4.75'lik faiz artırımının ardından konut kredisinde de oranlar tamamen değişti. Yaşanan gelişmeler sonrasında bankaların alacağı tutum merak ediliyordu. Kamu bankalarının haziran ayında başlattığı tarihin en düşük seviyeli konut kredisi faizlerinin uygulandığı kampanya ağustos itibarıyla sona erdi. İşte, 6 Aralık Halkbank, Ziraat, İş bankası, taşıt, konut, ihtiyaç kredi faiz oranları ne kadar?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bankalarda kredi faiz depremi: 6 Aralık Halkbank, Ziraat, İş bankası, taşıt, konut, ihtiyaç kredi faiz oranları ne kadar?

VAKIFBANK İHTİYAÇ, TAŞIT - KONUT KREDİ FAİZ ORANLARI 2020

Taşıt kredisi: 1.48

İhtiyaç kredisi 1.62

SarıPanjur Konut Kredisi: 1.49

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Bankalarda kredi faiz depremi: 6 Aralık Halkbank, Ziraat, İş bankası, taşıt, konut, ihtiyaç kredi faiz oranları ne kadar?

ZİRAAT BANKASI TAŞIT KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI - 2020

Tüketici kredisi: 1.75

Taşıt kredisi: 1.75

Konut kredisi: 1.65

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Bankalarda kredi faiz depremi: 6 Aralık Halkbank, Ziraat, İş bankası, taşıt, konut, ihtiyaç kredi faiz oranları ne kadar?

HALKBANK İHTİYAÇ, TAŞIT KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI - 2020

İhtiyaç kredisi: 1.80

Taşıt kredisi: 1.80

Konut kredisi: 1.52

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Bankalarda kredi faiz depremi: 6 Aralık Halkbank, Ziraat, İş bankası, taşıt, konut, ihtiyaç kredi faiz oranları ne kadar?

Sıfır konuta yüzde 0.64, ikinci elde ise yüzde 0.74 oran sunan , bir yıl ödemesiz dönemli ve 180 ay vadeli kampanya ile hem satış adetlerinde hem de kredi kullanımında rekor kırılmıştı..