Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı 2020! 5 bin kurum içi ve özel sınav başvuru şartları neler? Defterdarlık uzmanı, gelir uzman yardımcısı...

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabından müjdeyi verdi. Bakan Albayrak'ın açıklamasına göre; Bakanlık bünyesinde 2000, kurum içi özel sınavla ise 3000 kadroya atama yapılacak. Bakan Berat Albayrak daha sonra paylaştığı grafikte ise şu bilgilere yer verdi: "500 hazine ve maliye uzman yardımcısı, 15 hazine ve maliye müfettiş yardımcısı, 1000 gelir uzman yardımcısı, 175 vergi müfettiş yardımcısı, 300 defterdarlık uzman yardımcısı, 10 stajyer hazine kontrolörü olmak üzere toplam 2 bin kişilik alım ilanlarına çıkıyoruz. Kurumiçi defterdarlık uzmanlığı için 1500, gelir uzmanlığı için 1500 olmak üzere toplam 3 bin kadro ataması."