Reklamı Kapat<\/div>',t.prepend(i)));AdDev.GetAllBidResponses();y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
23 Ekim 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı 2020! 5 bin kurum içi ve özel sınav başvuru şartları neler? Defterdarlık uzmanı, gelir uzman yardımcısı... Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı 2020! 5 bin kurum içi ve özel sınav başvuru şartları neler? Defterdarlık uzmanı, gelir uzman yardımcısı...
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabından müjdeyi verdi. Bakan Albayrak'ın açıklamasına göre; Bakanlık bünyesinde 2000, kurum içi özel sınavla ise 3000 kadroya atama yapılacak. Bakan Berat Albayrak daha sonra paylaştığı grafikte ise şu bilgilere yer verdi: "500 hazine ve maliye uzman yardımcısı, 15 hazine ve maliye müfettiş yardımcısı, 1000 gelir uzman yardımcısı, 175 vergi müfettiş yardımcısı, 300 defterdarlık uzman yardımcısı, 10 stajyer hazine kontrolörü olmak üzere toplam 2 bin kişilik alım ilanlarına çıkıyoruz. Kurumiçi defterdarlık uzmanlığı için 1500, gelir uzmanlığı için 1500 olmak üzere toplam 3 bin kadro ataması."
Giriş Tarihi: 23.10.2020 18:24 Güncelleme Tarihi: 23.10.2020 18:29
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bakanlık bünyesinde çalışmak üzere personel alımı yapılacağının müjdesini verdi. Bakan Albayrak'ın verdiği müjdeli haber kısa süre içinde gündemin ilk sırasına yerleşti. Albayrak daha sonra, twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yarından yılbaşına kadar tedricen alım ilanlarına çıkacaklarını belirterek, "Bakanlığımız 2 bin, kurum içi özel sınavımızla 3 bin kadroya atama yapacağız." ifadelerini kullandı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Resmi Twitter hesabından paylaşımda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Bakanlığımız bünyesinde 2000, kurum içi özel sınavımızla 3000 kadroya atama yapacağız. Yarından itibaren yıl sonuna kadar tedricen alım ilanlarına çıkacağız. Bizi buraya getiren sabır ve istikrarımız; daha ileriye götürecek olan ise nitelikli insan kaynağımız olacaktır." ifadelerine yer verdi.
HANGİ KADROYA KAÇ KİŞİ ALINACAK?
Bakan Albayrak, paylaştığı grafikte şu bilgilere yer verdi:
"500 hazine ve maliye uzman yardımcısı, 15 hazine ve maliye müfettiş yardımcısı, 1000 gelir uzman yardımcısı, 175 vergi müfettiş yardımcısı, 300 defterdarlık uzman yardımcısı, 10 stajyer hazine kontrolörü olmak üzere toplam 2 bin kişilik alım ilanlarına çıkıyoruz. Kurumiçi defterdarlık uzmanlığı için 1500, gelir uzmanlığı için 1500 olmak üzere toplam 3 bin kadro ataması." Hazine be Maliye Bakanlığı bünyesine alınacak 5 bin personelin kadro dağılımı şöyle:
500 Hazine ve Maliye Uzman Yardımcısı15 Hazine ve Maliye Müfettiş Yardımcısı
1000 Gelir Uzman Yardımcısı
175 Vergi Müfettiş Yardımcısı
300 Defterdarlık Uzman Yardımcısı
10 Stajyer Hazine Kontrolörü olmak üzere toplamda 2 bin kişilik ilana çıkılacak.
Kurum içi özel sınavla ise;
1500 Defterdarlık Uzmanlığı
1500 Gelir Uzmanlığı olmak üzere 3 bin kişilik kadro ataması yapılacak. Böylece bakanlık bünyesinde toplamda 5 bin kişi istihdam edilecek.