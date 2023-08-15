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Haberler Galeri Milyonlara zam hesabı! Memur ve memur emeklisine ilk teklif! Kim ne kadar alacak? Meslek meslek yeni maaşlar

Milyonlara zam hesabı! Memur ve memur emeklisine ilk teklif! Kim ne kadar alacak? Meslek meslek yeni maaşlar

Milyonlarca memur ve memur emeklisi toplu sözleşme görüşmeleriyle ilgili gelişmeleri yakından takip ederken, hükümetin 2024 ve 2025 yılı için teklifleri netleşti. Yaklaşık 6,5 milyon kişiyi ilgilendiren zam teklifi 2024'te yüzde 14+9, 2025'te ise yüzde 6+5 oldu. Bakan Vedat Işıkhan, enflasyon farkı ile beraber ocak zammının yüzde 42 civarında olacağını belirtti. Peki zam teklifi memur maaşlarına nasıl yansıyacak? Kim ne kadar maaş alacak? İşte meslek meslek yeni maaş tabloları...

Giriş Tarihi: 15.08.2023 06:57 Güncelleme Tarihi: 15.08.2023 06:59
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Milyonlara zam hesabı! Memur ve memur emeklisine ilk teklif! Kim ne kadar alacak? Meslek meslek yeni maaşlar

Yaklaşık 4 milyon memur ve 2.5 milyon memur emeklisinin 2024 ve 2025 yıllarına ilişkin mali ve sosyal haklarının belirleneceği toplu sözleşme görüşmelerinde kamu işvereninin zam teklifi belli oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Milyonlara zam hesabı! Memur ve memur emeklisine ilk teklif! Kim ne kadar alacak? Meslek meslek yeni maaşlar

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kamu görevlilerinin 2023'ün Ocak ayında zam oranının 13.5 puan ilave refah payıyla yüzde 30'a çıkarıldığını, Temmuz'da 8 bin 77 lira seyyanen zam eklenerek en düşük memur maaşının 22 bin 17 liraya yükseltildiğini belirterek, "2023'te en düşük memur maaşında yüzde 141.8 artış sağladık. Kamu görevlilerini enflasyona ezdirmemek önceliğimiz" dedi.

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Milyonlara zam hesabı! Memur ve memur emeklisine ilk teklif! Kim ne kadar alacak? Meslek meslek yeni maaşlar

YÜZDE 25 FARK VAR
Merkez Bankası'nın 2023 yılı enflasyon tahmini dikkate alındığında kamu görevlilerine Ocak 2024'te yüzde 25 civarında bir enflasyon farkı verileceğini öngördüklerini belirten Işıkhan, zam teklifini şöyle açıkladı: "Teklifimiz 2024 yılı ilk 6 ay için yüzde 14, ikinci 6 ay için yüzde 9, 2025 yılı ilk 6 ay için yüzde 6, ikinci 6 ay için yüzde 5. Ocak 2024'te enflasyon tahminlerini dikkate aldığımızda kamu personelimize yüzde 42'yi bulan bir artış öngörülmüştür. 2024'ün ikinci 6 aylık dönem zammıyla birlikte kümülatif artış yüzde 54'ün üzerinde olacaktır. Temennimiz, toplu sözleşmeyi paydaşlarla uzlaşma ile imzalamaktır."

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Milyonlara zam hesabı! Memur ve memur emeklisine ilk teklif! Kim ne kadar alacak? Meslek meslek yeni maaşlar

'REVİZE EDİLSİN'
Takvim Gazetesi'nden Çığıl Ön Yener'in haberine göre memur konfederasyonları ise teklifin revize edilmesini beklediklerini açıkladı. Taraflar 17 Ağustos'ta yeniden bir araya gelecek.

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Milyonlara zam hesabı! Memur ve memur emeklisine ilk teklif! Kim ne kadar alacak? Meslek meslek yeni maaşlar

NASIL YANSIYACAK?
Toplu sözleşmenin sonucu merakla beklenirken, teklifin maaşlara nasıl yansıyacağı belli oldu.