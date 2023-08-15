Emekliye son dakika zam gelişmesi 16:00'da geldi! Memura 29,700 TL, emekliye en düşük 13.334 TL maaş! SGK-SSK, Bağ-kur...
7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, memur ve memur emeklileri için 2024-2025 dönemi zam teklifini açıkladı. Kamu İşveren Heyeti, 2024 yılı için ilk 6 ayda yüzde 14, ikinci 6 ayda yüzde 9 zam önerdi. 2025 yılı zam teklifi ise ilk 6 ay için yüzde 6, ikinci 6 ay için yüzde 5 olarak belirlendi. Hal böyle olunca," Memur maaşlarına ne kadar zam yapılacak? Yeni zam oranı açıklandı mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. İşte, memur ve emeklinin zamlı maaş hesaplaması!
Giriş Tarihi: 15.08.2023
09:27 Güncelleme Tarihi: 15.08.2023
09:27
Toplu sözleşme görüşmelerinde memurlar ve memur emeklileri için zam teklifi belirlendi. 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisini etkileyen görüşmelerin ikinci turu gerçekleşti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kamu İşveren Heyeti'nin teklifini açıkladı. Peki, memur ve memur emekli maaş zammı ne kadar olacak? İşte teklif sonrası hesaplamalar!
GALERİ DEVAM EDİYOR
Milyonlarca kamu görevlisinin merakla beklediği 7. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri sürüyor. Kamu çalışanlarını yetkili sendika olarak Memur-Sen temsil ediyor. 1 Ağustos'ta başlayan görüşmelerde 9 Ağustos'ta müzakere aşamasına geçildi. Müzakere süreci tamamlandı.
İKİNCİ TOPLANTI SONRASI BAKAN IŞIKHAN'DAN İLK AÇIKLAMA
Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, '7'nci Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi' görüşmeleri kapsamında kamu işveren heyetinin zam teklifini açıklayarak,
"2024 yılı ilk 6 ayı için yüzde 14, ikinci 6 ay için yüzde 9, 2025 yılı ilk 6 ayı için yüzde 6, ikinci 6 ay için yüzde 5 olarak teklifimizi açıklıyorum." dedi.
'7'nci Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi' görüşmeleri kapsamında ikinci toplantı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan başkanlığında yapıldı. Toplantıya Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Kamusen Genel Başkanı Önder Kahveci, KESK Eş Genel Başkanı Şükran Kablan Yeşil katıldı. Bakan Işıkhan, toplantının ardından yaptığı açıklamada, görüşmelerin 14'üncü gününde belli bir noktaya ulaşıldığını belirterek,
"Toplu sözleşme görüşme masalarında taraflar olarak değil, paydaşlar olarak oturduk. Yapılan ve yapılmakta olan müzakereler büyük bir nezaket ve sosyal diyalog içinde gerçekleştirildi. Sağlıklı, ulaşılabilir ve güçlü bir diyalog ortamı oluşturuldu. Çalışma takvimi doğrultusunda 11 hizmet koluna ait tekliflerin tasnifi ile ilerleyen görüşmelerde kamu görevlilerinin geneline ilişkin tekliflerin ön müzakeresi de yapıldı. Tüm tekliflerin tasnif ve ön müzakerelerinin tamamlanmasıyla görüşmelerde büyük önem taşıyan müzakere aşamasına gelmiş bulunmaktayız" ifadelerini kullandı.
"YÜZDE 25 ENFLASYON FARKI ÖNGÖRÜYORUZ"
Bakan Işıkhan, 2023 Ocak ayında kamu görevlilerine yüzde 13,5 ilave refah payı verilerek artış oranının yüzde 30'a yükseltildiğini, ayrıca temmuz ayında 8 bin 77 lira seyyanen zam yaparak en düşük memur maaşını 22 bin 17 liraya yükselttiklerin belirtti. 2023 yılının toplamında en düşük memur maaşında yüzde 141,8 oranında artış sağladıklarını belirten Işıkhan,
"Gerek ocak, gerekse temmuz ayında yaptığımız artışların enflasyon farkı hesabı dikkate alınmadan ilave refah payı olarak verildiğini özellikle vurgulamak isterim. Böylece Merkez Bankamızın 2023 yılı enflasyon tahmini dikkate alındığında kamu görevlilerimize dönem zammına ilave olarak Ocak 2024'te yüzde 25 civarında enflasyon farkı vereceğimizi de öngörüyoruz. Oluşacak enflasyon farkının 2023 yılında verdiğimiz zamların ilave refah payı olarak verilmesinden kaynaklandığını da vurgulamak isterim. Kamu işçilerimizle imzalanan çerçeve protokol kapsamında 2024 yılında ilk 6 ay için yüzde 10, sonraki 6 ay için de yüzde 10 artış yapacağımızı mayıs ayında imza altına almış bulunmaktayız." dedi.