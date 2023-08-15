Emekliye son dakika zam gelişmesi 16:00’da geldi! Memura 29,700 TL, emekliye en düşük 13.334 TL maaş! SGK-SSK, Bağ-kur...

'7'nci Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi' görüşmeleri kapsamında ikinci toplantı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan başkanlığında yapıldı. Toplantıya Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Kamusen Genel Başkanı Önder Kahveci, KESK Eş Genel Başkanı Şükran Kablan Yeşil katıldı. Bakan Işıkhan, toplantının ardından yaptığı açıklamada, görüşmelerin 14'üncü gününde belli bir noktaya ulaşıldığını belirterek, "Toplu sözleşme görüşme masalarında taraflar olarak değil, paydaşlar olarak oturduk. Yapılan ve yapılmakta olan müzakereler büyük bir nezaket ve sosyal diyalog içinde gerçekleştirildi. Sağlıklı, ulaşılabilir ve güçlü bir diyalog ortamı oluşturuldu. Çalışma takvimi doğrultusunda 11 hizmet koluna ait tekliflerin tasnifi ile ilerleyen görüşmelerde kamu görevlilerinin geneline ilişkin tekliflerin ön müzakeresi de yapıldı. Tüm tekliflerin tasnif ve ön müzakerelerinin tamamlanmasıyla görüşmelerde büyük önem taşıyan müzakere aşamasına gelmiş bulunmaktayız" ifadelerini kullandı.