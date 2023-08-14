EYT ile şart tablosu yenilendi! 1999 öncesi 2000 arası 2008 sonrası tek tek hesaplandı! Kadın - erkek prim - yaş - gün tablosu...

Bazı sigortalılar için kısmi yani yaştan emeklilik imkanı bulunuyor. 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olan SSK'lı EYT'lilerde kısmi emeklilik için üç şart bulunuyor.

Bunlar; 3600 gün (10 yıl) primi tamamlamak, 15 yıllık sigortalılık süresi ve kadınlarda 50 erkeklerde 55 yaşını da doldurmak.