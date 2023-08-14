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Haberler Galeri EYT ile şart tablosu yenilendi! 1999 öncesi 2000 arası 2008 sonrası tek tek hesaplandı! Kadın - erkek prim - yaş - gün tablosu...

EYT ile şart tablosu yenilendi! 1999 öncesi 2000 arası 2008 sonrası tek tek hesaplandı! Kadın - erkek prim - yaş - gün tablosu...

8 Eylül 1999 öncesi SSK'lı sigortalılar için kısmi yaştan emeklilik fırsatı var. Bu imkanı kullanabilmek için üç kritik şart bulunuyor: En az 3600 gün (10 yıl) prim ödemesi, 15 yıl sigortalılık süresi ve kadınlarda 50, erkeklerde 55 yaşını doldurmak. Bu üç şartın da yerine getirilmesi gerekiyor. En son tamamlanan şarta göre belirlenen yaş koşulları ise kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaşına işaret ediyor. Emeklilik sürecindeki SSK'lı EYT'liler için önemli bir detay. İşte, kadın - erkek emeklilik yaş çizelgesi...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.08.2023 17:24
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EYT ile şart tablosu yenilendi! 1999 öncesi 2000 arası 2008 sonrası tek tek hesaplandı! Kadın - erkek prim - yaş - gün tablosu...

8 Eylül 1999 öncesi SSK'lılar için kısmi yaştan emeklilik imkanı bulunuyor. Bu özel fırsatı elde edebilmek adına üç temel şart gözetiliyor: En az 3600 gün (10 yıl) prim ödemesi, en az 15 yıl süreyle sigortalı olma koşulu ve kadınlarda 50, erkeklerde ise 55 yaşını tamamlama gerekliliği bulunuyor. Bu üç kritik kriterin tamamı karşılandığında, en son tamamlanan şarta göre belirlenen yaş şartları devreye giriyor. İşte, kadın - erkek yaş tablosu...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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EYT ile şart tablosu yenilendi! 1999 öncesi 2000 arası 2008 sonrası tek tek hesaplandı! Kadın - erkek prim - yaş - gün tablosu...

Bazı sigortalılar için kısmi yani yaştan emeklilik imkanı bulunuyor. 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olan SSK'lı EYT'lilerde kısmi emeklilik için üç şart bulunuyor.

Bunlar; 3600 gün (10 yıl) primi tamamlamak, 15 yıllık sigortalılık süresi ve kadınlarda 50 erkeklerde 55 yaşını da doldurmak.

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EYT ile şart tablosu yenilendi! 1999 öncesi 2000 arası 2008 sonrası tek tek hesaplandı! Kadın - erkek prim - yaş - gün tablosu...

Bu şartlardan üçünün de tamamlanması gerekiyor. Şartlardan hangisi en son tamamlanmışsa şu anki mevzuata göre onun tamamlandığı tarihe göre kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaşı bulan bir yaş şartı da bulunuyor.

Ancak yeni düzenlemeyle bu şartları değiştirebilir.

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EYT ile şart tablosu yenilendi! 1999 öncesi 2000 arası 2008 sonrası tek tek hesaplandı! Kadın - erkek prim - yaş - gün tablosu...

Eğer yasa 8 Eylül 1999 öncesindeki şartlara düzelmesini sağlarsa SSK'da 5000 gün ile gerçekleyen tam emeklilik 3600 günle de kısmi emeklililik sağlayacak.

Bu durumda yaş şartı kadınlarda 50 erkeklerde 55 olacak. yani 3600 günü tamamlayan kadın 50 erkekler ise 55 yaşında emekli olabilecek.

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EYT ile şart tablosu yenilendi! 1999 öncesi 2000 arası 2008 sonrası tek tek hesaplandı! Kadın - erkek prim - yaş - gün tablosu...

MEVCUT YASAYA GÖRE ŞARTLAR

15 YIL 3600 GÜN İLE EMEKLİLİK

Tamamlama tarihi - Erkek yaş - Kadın yaş

24.05.2002 23.05.2005 - 56 - 52

24.05.2005 23.05.2008 - 57 - 54

24.05.2008 23.05.2011 - 58 - 56

24.05.2011 23.05.2014 - 59 - 58

24.05.2014 sonrası 60 - 58