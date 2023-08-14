14 Ağustos 2023, Pazartesi
EYT ile şart tablosu yenilendi! 1999 öncesi 2000 arası 2008 sonrası tek tek hesaplandı! Kadın - erkek prim - yaş - gün tablosu...
8 Eylül 1999 öncesi SSK'lı sigortalılar için kısmi yaştan emeklilik fırsatı var. Bu imkanı kullanabilmek için üç kritik şart bulunuyor: En az 3600 gün (10 yıl) prim ödemesi, 15 yıl sigortalılık süresi ve kadınlarda 50, erkeklerde 55 yaşını doldurmak. Bu üç şartın da yerine getirilmesi gerekiyor. En son tamamlanan şarta göre belirlenen yaş koşulları ise kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaşına işaret ediyor. Emeklilik sürecindeki SSK'lı EYT'liler için önemli bir detay. İşte, kadın - erkek emeklilik yaş çizelgesi...
Giriş Tarihi: 14.08.2023 17:24
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