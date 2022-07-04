Milyonlara zam! 2022 Temmuz zammı ile 65 yaş aylığı, evde bakım maaşı, engelli maaşı ne kadar, kaç TL oldu?

65 yaş aylığı, evde bakım maaşı, engelli maaşı ne kadar oldu? Bugünden itibaren emekli ve memurun zamları hesaplandı. Emekli ve memur maaş zammının yanı sıra birçok kalemde de artışlar yaşandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı takibinde verilen sosyal destek ödemelerinin ne kadar olduğu merak ediliyor. Peki, 2022 Temmuz zammı ile 65 yaş aylığı, evde bakım maaşı, engelli maaşı ne kadar, kaç TL oldu? İşte cevaplar...