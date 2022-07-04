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Milyonlara zam! 2022 Temmuz zammı ile 65 yaş aylığı, evde bakım maaşı, engelli maaşı ne kadar, kaç TL oldu?

65 yaş aylığı, evde bakım maaşı, engelli maaşı ne kadar oldu? Bugünden itibaren emekli ve memurun zamları hesaplandı. Emekli ve memur maaş zammının yanı sıra birçok kalemde de artışlar yaşandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı takibinde verilen sosyal destek ödemelerinin ne kadar olduğu merak ediliyor. Peki, 2022 Temmuz zammı ile 65 yaş aylığı, evde bakım maaşı, engelli maaşı ne kadar, kaç TL oldu? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.07.2022 13:22 Güncelleme Tarihi: 04.07.2022 13:32
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Milyonlara zam! 2022 Temmuz zammı ile 65 yaş aylığı, evde bakım maaşı, engelli maaşı ne kadar, kaç TL oldu?

Milyonların geliri artıyor! 2022 Temmuz zammı ile memur ve emeklilerin maaşlarında artış yaşandı. Söz konusu zammın yanı sıra gözler sosyal destek ödemelerine çevrildi. Birçok kalemde verilen destek ödemelerinin ne kadar olduğu merak ediliyor. Yeni ücretler 2022'nin ikinci altı aylık döneminde geçerli olacak. Peki, 2022 Temmuz zammı ile 65 yaş aylığı, evde bakım maaşı, engelli maaşı ne kadar, kaç TL oldu? İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Milyonlara zam! 2022 Temmuz zammı ile 65 yaş aylığı, evde bakım maaşı, engelli maaşı ne kadar, kaç TL oldu?

65 YAŞ AYLIĞI NE KADAR OLDU?

Sosyal güvencesi olmayan 65 yaş üstü vatandaşlara ödenen maaş 1.084 liradan 1.537 liraya yükseldi.

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Milyonlara zam! 2022 Temmuz zammı ile 65 yaş aylığı, evde bakım maaşı, engelli maaşı ne kadar, kaç TL oldu?

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

Bakıma muhtaç olan yaşlılar ve engelliler için sağlanan 2.354 lira tutarındaki evde bakım desteği 3.339 liraya çıktı.

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Milyonlara zam! 2022 Temmuz zammı ile 65 yaş aylığı, evde bakım maaşı, engelli maaşı ne kadar, kaç TL oldu?

ENGELLİ AYLIĞI 2022 TEMMUZ ZAMMI

Yüzde 40-69 engeli olanların aylığı 865 liradan 1.227, yüzde 70 ve üzeri engeli olanların aylığı da 1.298 liradan 1.841 lirayı yükseldi.

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Milyonlara zam! 2022 Temmuz zammı ile 65 yaş aylığı, evde bakım maaşı, engelli maaşı ne kadar, kaç TL oldu?

HASTA DESTEĞİ NE KADAR OLDU?

Tüberküloz veya SSPE hastalarına yapılan 2.354 lira tutarındaki yardım da 3.339 liraya ulaşacak.