Milyonlara yeni zam! 2021'de SSK, Bağ-Kur emekli ve memur maaşları ne kadar olacak? Aile yardımı...

Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren 2021 Ocak zammı ile ilgili oranlar netleşiyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile memurların heyecanla beklediği yüzde 3'lük Ocak zammı, enflasyon farkına göre yüzde 5'e çıkabilecek. Emekli ve memur yeni maaşlarının belli olmasına kısa bir süre kaldı. Konu ile ilgili son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 2021'de SSK, Bağ-Kur emekli ve memur maaşları ne kadar olacak? Aile yardımı ne kadar artacak? İşte haberin detayları...