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Haberler Galeri Milyonlara yeni zam! 2021'de SSK, Bağ-Kur emekli ve memur maaşları ne kadar olacak? Aile yardımı...

Milyonlara yeni zam! 2021'de SSK, Bağ-Kur emekli ve memur maaşları ne kadar olacak? Aile yardımı...

Emekli ve memurlar 2020 yılının 2. dönem zamlarını aldıktan sonra yeni yılı zammının ne kadar olacağını merak etmeye başladılar. Milyonlarca kişiyi ilgilendiren maaşların zamlanmasına iki ay kaldı. 2021 Ocak zammı yılın ikinci 6 aylık enflasyon verilerinin ardından belli olacak. Yeni yıla girmemize kısa bir süre kala, yeni maaşlar hakkında detaylar ortaya çıkmaya başladı. Peki, 2021'de SSK, Bağ-Kur emekli ve memur maaaşları ne kadar olacak? Aile yardımı artışı ne kadar? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 02.11.2020 12:52 Güncelleme Tarihi: 02.11.2020 12:59
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Milyonlara yeni zam! 2021'de SSK, Bağ-Kur emekli ve memur maaşıları ne kadar olacak? Aile yardımı...
Milyonlara yeni zam! 2021'de SSK, Bağ-Kur emekli ve memur maaşıları ne kadar olacak? Aile yardımı...

Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren 2021 Ocak zammı ile ilgili oranlar netleşiyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile memurların heyecanla beklediği yüzde 3'lük Ocak zammı, enflasyon farkına göre yüzde 5'e çıkabilecek. Emekli ve memur yeni maaşlarının belli olmasına kısa bir süre kaldı. Konu ile ilgili son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 2021'de SSK, Bağ-Kur emekli ve memur maaşları ne kadar olacak? Aile yardımı ne kadar artacak? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Milyonlara yeni zam! 2021'de SSK, Bağ-Kur emekli ve memur maaşıları ne kadar olacak? Aile yardımı...
Milyonlara yeni zam! 2021'de SSK, Bağ-Kur emekli ve memur maaşıları ne kadar olacak? Aile yardımı...

Memurlara, memur emeklilerine Ocak'ta hakem kurulu kararı kapsamında yüzde 3 zam görünürken, enflasyon farkı ile bu oran artabilecek. 2020'nin ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyon yüzde 4'ü aşarsa, aşan kısım zam oranına eklenecek.

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Milyonlara yeni zam! 2021'de SSK, Bağ-Kur emekli ve memur maaşıları ne kadar olacak? Aile yardımı...
Milyonlara yeni zam! 2021'de SSK, Bağ-Kur emekli ve memur maaşıları ne kadar olacak? Aile yardımı...

Merkez Bankası'nın yüzde 12.1'lik enflasyon tahmini, 2020'nin ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 6 olarak gerçekleşebileceğini gösteriyor. Bu tahmine göre, Ocak zammı yüzde 2 enflasyon farkıyla yüzde 5'e çıkabilecek.

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Milyonlara yeni zam! 2021'de SSK, Bağ-Kur emekli ve memur maaşıları ne kadar olacak? Aile yardımı...
Milyonlara yeni zam! 2021'de SSK, Bağ-Kur emekli ve memur maaşıları ne kadar olacak? Aile yardımı...

EN DÜŞÜK MAAŞLAR NE KADAR OLACAK?

Ocak artışı yüzde 3 olursa en düşük maaş; memurlarda 3.719 liradan 3.830 liraya, memur emeklilerinde 2.814 liradan 2.898 liraya yükselecek.

Eğer oran yüzde 5'e yükselirse, en düşük memur maaşı 3.905, memur emeklisi maaşı da 2.955 liraya ulaşacak.

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Milyonlara yeni zam! 2021'de SSK, Bağ-Kur emekli ve memur maaşıları ne kadar olacak? Aile yardımı...
Milyonlara yeni zam! 2021'de SSK, Bağ-Kur emekli ve memur maaşıları ne kadar olacak? Aile yardımı...

AİLE YARDIMI NE KADAR ARTACAK?
Memurların aile yardımı da Ocak'ta artacak. Yüzde 5 zam ile eş yardımı 351,09 liradan 368,64 liraya, çocuk yardımı da 0-6 yaş için 77,23 liradan 81,09 liraya, 6 yaş üstü için 38,62 liradan 40,55 liraya çıkacak. 6 yaş altı 2 çocuğu olan, eşi çalışmayan memur aylık 505,55 lira alıyorken, bu tutar 530,82 liraya ulaşacak.