HaberlerGaleriMilyonlara yeni zam! 2021'de SSK, Bağ-Kur emekli ve memur maaşları ne kadar olacak? Aile yardımı...
Milyonlara yeni zam! 2021'de SSK, Bağ-Kur emekli ve memur maaşları ne kadar olacak? Aile yardımı...
Emekli ve memurlar 2020 yılının 2. dönem zamlarını aldıktan sonra yeni yılı zammının ne kadar olacağını merak etmeye başladılar. Milyonlarca kişiyi ilgilendiren maaşların zamlanmasına iki ay kaldı. 2021 Ocak zammı yılın ikinci 6 aylık enflasyon verilerinin ardından belli olacak. Yeni yıla girmemize kısa bir süre kala, yeni maaşlar hakkında detaylar ortaya çıkmaya başladı. Peki, 2021'de SSK, Bağ-Kur emekli ve memur maaaşları ne kadar olacak? Aile yardımı artışı ne kadar? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 02.11.2020 12:52Güncelleme Tarihi: 02.11.2020 12:59
BU ALBÜMÜ PAYLAŞ
ABONE OL
1
15
Milyonlara yeni zam! 2021'de SSK, Bağ-Kur emekli ve memur maaşıları ne kadar olacak? Aile yardımı...
2
15
Milyonlara yeni zam! 2021'de SSK, Bağ-Kur emekli ve memur maaşıları ne kadar olacak? Aile yardımı...
3
15
Milyonlara yeni zam! 2021'de SSK, Bağ-Kur emekli ve memur maaşıları ne kadar olacak? Aile yardımı...
4
15
Milyonlara yeni zam! 2021'de SSK, Bağ-Kur emekli ve memur maaşıları ne kadar olacak? Aile yardımı...
5
15
Milyonlara yeni zam! 2021'de SSK, Bağ-Kur emekli ve memur maaşıları ne kadar olacak? Aile yardımı...