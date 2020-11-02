Kasım ayı zamlı sigara fiyat listesi: Sigara fiyatlarına zam var mı? Marlboro, Winston, Kent, Rothmans fiyatları...

Sigara fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Kasım ayına girmemiz ile birlikte sigara tiryakileri tarafından güncel fiyat listesi araştırılmaya başlandı. Bilindiği üzere temmuz ayında sigara vergi oranında artış yapılmıştı. Gözler, JTI, BAT ve Philip Morris tarafından yapılan açıklamalara çevrildi. Peki, sigara fiyatlarına zam var mı? Kasım ayı güncel sigara fiyatları ne kadar? İşte Marlboro, Winston, Kent, Rothmans fiyatları...

Giriş Tarihi: 02.11.2020 13:19 Güncelleme Tarihi: 02.11.2020 13:27 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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