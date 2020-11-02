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Kasım ayı zamlı sigara fiyat listesi: Sigara fiyatlarına zam var mı? Marlboro, Winston, Kent, Rothmans fiyatları...

Sigara fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Kasım ayına girmemiz ile birlikte sigara tiryakileri tarafından güncel fiyat listesi araştırılmaya başlandı. Bilindiği üzere temmuz ayında sigara vergi oranında artış yapılmıştı. Gözler, JTI, BAT ve Philip Morris tarafından yapılan açıklamalara çevrildi. Peki, sigara fiyatlarına zam var mı? Kasım ayı güncel sigara fiyatları ne kadar? İşte Marlboro, Winston, Kent, Rothmans fiyatları...

Giriş Tarihi: 02.11.2020 13:19 Güncelleme Tarihi: 02.11.2020 13:27
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Kasım ayı zamlı sigara fiyat listesi: Sigara fiyatlarına zam var mı? Marlboro, Winston, Kent, Rothmans fiyatları...

Son dakika... Sigara fiyatlarına zam geldi mi? Kasım ayı itibarıyla sigara fiyatları ne kadar? Kasım ayına girdiğimiz şu günlerde sigara fiyatlarına zam yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. GİB tarafından temmuz ayında sigara vergi oranında artış gerçekleştirilmişti. Marka marka güncel sigara fiyatlarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, sigara fiyatlarına zam var mı? Kasım ayı güncel sigara fiyatları ne kadar? İşte Marlboro, Winston, Kent, Rothmans fiyatları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kasım ayı zamlı sigara fiyat listesi: Sigara fiyatlarına zam var mı? Marlboro, Winston, Kent, Rothmans fiyatları...

SİGARA FİYATLARINA ZAM VAR MI?

JTI, BAT ve Philip Morris tarafından sigara fiyatlarına zam yapılıp yapılmayacağı konusunda herhangi bir resmi açıklama gelmedi.

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Kasım ayı zamlı sigara fiyat listesi: Sigara fiyatlarına zam var mı? Marlboro, Winston, Kent, Rothmans fiyatları...

GÜNCEL SİGARA FİYATLARI NE KADAR?

Kasım ayı itibarıyla markaların güncel sigara fiyatları şu şekilde:

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Kasım ayı zamlı sigara fiyat listesi: Sigara fiyatlarına zam var mı? Marlboro, Winston, Kent, Rothmans fiyatları...

JTI

Winston Slender: 15 TL

Winston Deep Blue & Dark Blue: 15 TL

Winston: 16 TL

Camel Slender: 14,5 TL

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Kasım ayı zamlı sigara fiyat listesi: Sigara fiyatlarına zam var mı? Marlboro, Winston, Kent, Rothmans fiyatları...

Camel Rework: 15 TL

Camel: 15 TL

Monte Carlo Slender: 14 TL

Monte Carlo: 14,5 TL

LD: 14 TL