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Haberler Galeri 2022 TOKİ ZONGULDAK İSİM LİSTESİ | ZONGULDAK TOKİ KURA SONUÇLARI açıklandı mı? Alaplı, Çaycuma, Ereğli, Gökçebey...Kura çekilişi CANLI İZLE!

2022 TOKİ ZONGULDAK İSİM LİSTESİ | ZONGULDAK TOKİ KURA SONUÇLARI açıklandı mı? Alaplı, Çaycuma, Ereğli, Gökçebey...Kura çekilişi CANLI İZLE!

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde kura çekim heyecanı devam ediyor. İl il devam eden TOKİ kura çekilişleri canlı olarak izlenebiliyor. Zonguldak'ta TOKİ konutlarına başvuran vatandaşlar kura çekilişine dair detayları sorguluyor. Peki, TOKİ Zonguldak kura çekiliş sonuçları ne zaman? İşte Zonguldak TOKİ kura çekilişi isim listesi...

Giriş Tarihi: 03.12.2022 23:44 Güncelleme Tarihi: 03.12.2022 23:49
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2022 TOKİ ZONGULDAK İSİM LİSTESİ | ZONGULDAK TOKİ KURA SONUÇLARI açıklandı mı? Alaplı, Çaycuma, Ereğli, Gökçebey...Kura çekilişi CANLI İZLE!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen TOKİ sosyal konut projesinde başvuruların tamamlanmasıyla beraber kura çekilişleri başladı. Zonguldak TOKİ kura çekiliş sonuçlarına dair detaylar arama motorlarında sorgulanıyor. İşte, TOKİ Zonguldak kura sonuçları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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2022 TOKİ ZONGULDAK İSİM LİSTESİ | ZONGULDAK TOKİ KURA SONUÇLARI açıklandı mı? Alaplı, Çaycuma, Ereğli, Gökçebey...Kura çekilişi CANLI İZLE!

ZONGULDAK TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TOKİ Zonguldak kura çekilişi 4-5 Aralık 2022 tarihinde noter huzurunda gerçekleşecek.

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2022 TOKİ ZONGULDAK İSİM LİSTESİ | ZONGULDAK TOKİ KURA SONUÇLARI açıklandı mı? Alaplı, Çaycuma, Ereğli, Gökçebey...Kura çekilişi CANLI İZLE!

TOKİ kura çekimi konusuna ilişkin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesinde 12 ilde kuralar tamamlandı, yeni kuralar 11 ilde çekilmeye başlıyor" sözlerine yer verildi.

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2022 TOKİ ZONGULDAK İSİM LİSTESİ | ZONGULDAK TOKİ KURA SONUÇLARI açıklandı mı? Alaplı, Çaycuma, Ereğli, Gökçebey...Kura çekilişi CANLI İZLE!

TOKİ ZONGULDAK KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilen kura çekilişi tamamlandıktan sonra ev sahibi olmaya hak kazanan talihlilerin isim listesi TOK'nin resmi internet adresi üzerinden ulaşılabilecek.

TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURU SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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2022 TOKİ ZONGULDAK İSİM LİSTESİ | ZONGULDAK TOKİ KURA SONUÇLARI açıklandı mı? Alaplı, Çaycuma, Ereğli, Gökçebey...Kura çekilişi CANLI İZLE!

TOKİ ZONGULDAK'IN HANGİ İLÇELERİNDE OLACAK?

Zonguldak'ta 5 farklı ilçede TOKİ konutları yapılacak. İşte TOKİ Zonguldak ve ilçeleri;

ZONGULDAK ALAPLI - 100

ZONGULDAK ÇAYCUMA - 150

ZONGULDAK EREĞLİ - 100

ZONGULDAK GÖKÇEBEY - 300