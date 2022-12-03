2022 TOKİ ZONGULDAK İSİM LİSTESİ | ZONGULDAK TOKİ KURA SONUÇLARI açıklandı mı? Alaplı, Çaycuma, Ereğli, Gökçebey...Kura çekilişi CANLI İZLE!

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde kura çekim heyecanı devam ediyor. İl il devam eden TOKİ kura çekilişleri canlı olarak izlenebiliyor. Zonguldak'ta TOKİ konutlarına başvuran vatandaşlar kura çekilişine dair detayları sorguluyor. Peki, TOKİ Zonguldak kura çekiliş sonuçları ne zaman? İşte Zonguldak TOKİ kura çekilişi isim listesi...