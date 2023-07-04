Kirada yeni dönem! Üst sınır yüzde 25 olacak! Sorunları arabulucu çözecek! İşte arabuluculuk sisteminin şifreleri

Ev sahibi ve kiracılar arasındaki sorunların çözümü için arabulucuya gitmek zorunlu olacak. Arabuluculuk sonrası dava süreci başlayacak. Dava açılsa da kira zammında üst sınır yüzde 25'i geçemeyecek. Peki arabulucuya gitme şartı ne olacak? Görüşmeler ne kadar sürecek? Arabulucuda uzlaşma çıkmazsa süreç nasıl devam edecek? Hangi davalarda arabulucu zorunlu olacak? İşte detaylar...