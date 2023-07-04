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Kirada yeni dönem! Üst sınır yüzde 25 olacak! Sorunları arabulucu çözecek! İşte arabuluculuk sisteminin şifreleri

Ev sahibi ve kiracılar arasındaki sorunların çözümü için arabulucuya gitmek zorunlu olacak. Arabuluculuk sonrası dava süreci başlayacak. Dava açılsa da kira zammında üst sınır yüzde 25'i geçemeyecek. Peki arabulucuya gitme şartı ne olacak? Görüşmeler ne kadar sürecek? Arabulucuda uzlaşma çıkmazsa süreç nasıl devam edecek? Hangi davalarda arabulucu zorunlu olacak? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 04.07.2023 06:57 Güncelleme Tarihi: 04.07.2023 06:57
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Kirada yeni dönem! Üst sınır yüzde 25 olacak! Sorunları arabulucu çözecek! İşte arabuluculuk sisteminin şifreleri

Kira uyuşmazlıklarında yeni dönem 1 Eylül'de başlıyor. Kira tespit, tahliye, uyarlama, kontrat kaynaklı sorunlar, taşınmaz paylaşımı, kat mülkiyetinden kaynaklı uyuşmazlıklar, aidata ilişkin davalar zorunlu arabuluculuk sürecine tabi olacak.

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Kirada yeni dönem! Üst sınır yüzde 25 olacak! Sorunları arabulucu çözecek! İşte arabuluculuk sisteminin şifreleri

İhtilafların tamamı önce arabulucuya gitmek zorunda olup daha sonra dava açılabilecek.

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Kirada yeni dönem! Üst sınır yüzde 25 olacak! Sorunları arabulucu çözecek! İşte arabuluculuk sisteminin şifreleri

Arabuluculuk sürecini davayı açmak isteyen taraf başlatacak. Örneğin ev sahibi tahliye davası açmak istiyorsa önce arabuluculuk sürecini başlatacak.

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Kirada yeni dönem! Üst sınır yüzde 25 olacak! Sorunları arabulucu çözecek! İşte arabuluculuk sisteminin şifreleri

Başvuruda ve iki saate kadar olan görüşmelerde ücret alınmayacak. Bu sürenin üzerindeki görüşmelerde asgari ücret tarifesine göre hesaplanacak tutar taraflardan eşit olarak alınacak. Başvurular dava açılacak yetkili mahkemenin bulunduğu adliyedeki arabuluculuk bürosuna ya da yetkilendirilen sulh hukuk mahkemelerine yapılacak.

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Kirada yeni dönem! Üst sınır yüzde 25 olacak! Sorunları arabulucu çözecek! İşte arabuluculuk sisteminin şifreleri

Kira artışına yüzde 25 sınırlaması 1 Temmuz itibarıyla başlarken, kiracı ve ev sahibini arabuluculuk sistemi konusunda merak edilen soruların yanıtları şöyle: