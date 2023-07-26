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Milyonlara toplu sözleşme artışı! Seyyanen zam, aile yardımı, ikramiye, 3 kat ek ödeme! Bu teklifte yok yok
Milyonlarca memur ve memur emeklisini ilgilendiren toplu sözleşme maratonu 1 Ağustos'tan itibaren resmen başlayacak. Memur-Sen'in talepleri arasında seyyanen zam, aile yardımı, ikramiye hesabına tüm sürelerin katılması ve ek ödemenin artırılması gibi birçok madde bulunuyor. Masaya yatırılacak tekliflerden milyonların yüzünü güldürecek sonuçlar çıkması bekleniyor. İşte detaylar...