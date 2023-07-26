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Milyonlara toplu sözleşme artışı! Seyyanen zam, aile yardımı, ikramiye, 3 kat ek ödeme! Bu teklifte yok yok

Milyonlarca memur ve memur emeklisini ilgilendiren toplu sözleşme maratonu 1 Ağustos'tan itibaren resmen başlayacak. Memur-Sen'in talepleri arasında seyyanen zam, aile yardımı, ikramiye hesabına tüm sürelerin katılması ve ek ödemenin artırılması gibi birçok madde bulunuyor. Masaya yatırılacak tekliflerden milyonların yüzünü güldürecek sonuçlar çıkması bekleniyor. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 26.07.2023 06:57
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Milyonlara toplu sözleşme artışı! Seyyanen zam, aile yardımı, ikramiye, 3 kat ek ödeme! Bu teklifte yok yok

Memurlar ve memur emeklileri için heyecanlı süreç başlıyor. 1 Ağustos'ta startı verilecek toplu sözleşme görüşmeleriyle memurların ve emeklilerinin önümüzdeki 2 yıla ilişkin mali ve sosyal hakları karara bağlanacak.

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Milyonlara toplu sözleşme artışı! Seyyanen zam, aile yardımı, ikramiye, 3 kat ek ödeme! Bu teklifte yok yok

SEYYANEN ZAM
Konfederasyonlar bu kapsamda masaya taşıyacakları teklifleri hazırladı. Teklif listesinde memurların yanı sıra emeklilere ilişkin de önemli talepler bulunuyor.

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Milyonlara toplu sözleşme artışı! Seyyanen zam, aile yardımı, ikramiye, 3 kat ek ödeme! Bu teklifte yok yok

Memurlara verilen 8 bin 77 liralık seyyanen artışın emeklilere de yansıtılması, hem Memur-Sen'in hem Türkiye Kamu-Sen'in talepleri arasında ilk sırayı alırken, ortak taleplerden biri de aile yardımına yönelik.

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Milyonlara toplu sözleşme artışı! Seyyanen zam, aile yardımı, ikramiye, 3 kat ek ödeme! Bu teklifte yok yok

EŞ-ÇOCUK DESTEĞİ
Her iki konfederasyon da memurlara verilen eş ve çocuk yardımının emeklilere de ödenmesini istiyor. Halen memurlara eş için bin 158, çocuk için de 6 yaş altındaysa 254,90, üstündeyse 127,45 lira aylık ödeme yapılıyor.

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Milyonlara toplu sözleşme artışı! Seyyanen zam, aile yardımı, ikramiye, 3 kat ek ödeme! Bu teklifte yok yok

Bu ödeme Ocak ve Temmuz aylarında memur maaş katsayısındaki artışla yükselirken; Memur-Sen'in talebi hayata geçirilirse mevcut katsayıya göre eş yardımı 2 bin, çocuk yardımı yaş ayrımı olmaksızın 500 liraya yükselecek.