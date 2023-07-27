Tarım Kredi Market indirimlerinde son 6 gün! Çamaşır deterjanı 99.90, Ayçiçek yağı 36.90, Süzme peynir 64.90 TL... Katalogda yok yok!

Tarım Kredi Market, temmuz ayında da enflasyonla mücadele kapsamında birçok temel ihtiyaç ürününde indirim uyguluyor. Peynir, tuvalet kağıdı gibi birçok ürün 25-31 Temmuz tarihleri arasında indirimli olarak satışa sunuldu. Tarım Kredi Kooperatif Marketlerde geçerli olan indirimli ürün listesi, tüketicilerin temel ihtiyaçlarına daha uygun fiyatlarla ulaşmasına katkı sağlıyor. İşte fırsat ürünleri...