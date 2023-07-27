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Haberler Galeri Tarım Kredi Market indirimlerinde son 6 gün! Çamaşır deterjanı 99.90, Ayçiçek yağı 36.90, Süzme peynir 64.90 TL... Katalogda yok yok!

Tarım Kredi Market indirimlerinde son 6 gün! Çamaşır deterjanı 99.90, Ayçiçek yağı 36.90, Süzme peynir 64.90 TL... Katalogda yok yok!

Tarım Kredi Market, temmuz ayında da enflasyonla mücadele kapsamında birçok temel ihtiyaç ürününde indirim uyguluyor. Peynir, tuvalet kağıdı gibi birçok ürün 25-31 Temmuz tarihleri arasında indirimli olarak satışa sunuldu. Tarım Kredi Kooperatif Marketlerde geçerli olan indirimli ürün listesi, tüketicilerin temel ihtiyaçlarına daha uygun fiyatlarla ulaşmasına katkı sağlıyor. İşte fırsat ürünleri...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.07.2023 15:49 Güncelleme Tarihi: 27.07.2023 15:51
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Tarım Kredi Market indirimlerinde son 6 gün! Çamaşır deterjanı 99.90, Ayçiçek yağı 36.90, Süzme peynir 64.90 TL... Katalogda yok yok!

Tarım Kredi Market, enflasyonla mücadele kapsamında temmuz ayında da fiyat indirimlerine devam ediyor. Gıda ürünlerinden kişisel bakıma kadar birçok kategoride indirim uygulayan market, tüketicilere cazip fırsatlar sunuyor. Yeni ürün listesinde çay, zeytinyağı, sucuk, peynir, deterjan gibi birçok ürün yer alıyor. Peki Tarım Kredi Market güncel indirimli ürün listesinde neler var?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Tarım Kredi Market indirimlerinde son 6 gün! Çamaşır deterjanı 99.90, Ayçiçek yağı 36.90, Süzme peynir 64.90 TL... Katalogda yok yok!

Nar suyu 37,90 TL

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Tarım Kredi Market indirimlerinde son 6 gün! Çamaşır deterjanı 99.90, Ayçiçek yağı 36.90, Süzme peynir 64.90 TL... Katalogda yok yok!

Dana Kangal Sucuk 45,75 TL

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Tarım Kredi Market indirimlerinde son 6 gün! Çamaşır deterjanı 99.90, Ayçiçek yağı 36.90, Süzme peynir 64.90 TL... Katalogda yok yok!

Macar salam 46,90 TL

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Tarım Kredi Market indirimlerinde son 6 gün! Çamaşır deterjanı 99.90, Ayçiçek yağı 36.90, Süzme peynir 64.90 TL... Katalogda yok yok!

Somon Steak Dilim 95,90 TL