Emekliye %25 zamlı maaş kazancı açıldı! Sabah 8’de açıklandı! 7.500’e +6.250 TL ödeme! Başvuran alıyor! 7.200, 7.687, 8.125 TL...

Emekli maaşlarına gelen %25 zammın ardından o ödemeler de yeniden revize edildi. Sabah gelen son dakika bilgisine göre milyonlarca emekli için oranlar yeniden şekillendi. Kazancına kazanç eklemek isteyen EYT, SSK, BAĞKUR ve 4C'lilere ödeme listesi çıktı. Başvurmanız yeteli. İşte konuya ilişkin tüm detaylar haberimizde...