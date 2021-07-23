23 Temmuz 2021, Cuma
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6 yıl erken emekli olma imkanı! SSK ve Bağ-Kurlular 8 şarta odaklandı! En az 3600 ve 4800 gün primle...
Yıllardır çalışan vatandaşların hayali emekli olmak. Bazı durumlarda ve mesleklerde şartlara göre erken emekli olma imkanı var. Öncelikle şunu belirtelim ki erken emekli olmak için belirli prim gün sayısını ve yaş şartını doldurmak aranan en önemli koşullar arasında bulunuyor. Bu koşullar tamamlandıktan sonra Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) gidilerek emeklilik işlemleri tamamlandıktan sonra vatandaşlar emekli olabiliyor. İşte, merak edilen tüm detaylara yazımızdan ulaşabilirsiniz...
Giriş Tarihi: 23.07.2021 21:15 Güncelleme Tarihi: 23.07.2021 21:15
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