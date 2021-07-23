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Haberler Galeri 6 yıl erken emekli olma imkanı! SSK ve Bağ-Kurlular 8 şarta odaklandı! En az 3600 ve 4800 gün primle...

6 yıl erken emekli olma imkanı! SSK ve Bağ-Kurlular 8 şarta odaklandı! En az 3600 ve 4800 gün primle...

Yıllardır çalışan vatandaşların hayali emekli olmak. Bazı durumlarda ve mesleklerde şartlara göre erken emekli olma imkanı var. Öncelikle şunu belirtelim ki erken emekli olmak için belirli prim gün sayısını ve yaş şartını doldurmak aranan en önemli koşullar arasında bulunuyor. Bu koşullar tamamlandıktan sonra Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) gidilerek emeklilik işlemleri tamamlandıktan sonra vatandaşlar emekli olabiliyor. İşte, merak edilen tüm detaylara yazımızdan ulaşabilirsiniz...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.07.2021 21:15 Güncelleme Tarihi: 23.07.2021 21:15
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6 yıl erken emekli olma imkanı! SSK ve Bağ-Kurlular 8 şarta odaklandı! En az 3600 ve 4800 gün primle...

6 yıl erken emekli olma imkanı... SSK ve Bağ-Kurlular 8 şarta odaklandı. En az 3600 ve 4800 gün primle emekli olmak mümkün olabilir. Milyonlarca çalışanın en büyük hayali emekli olmak. Bilindiği üzere farklı iş kollarında pek çok işçi çalışıyor ve milyonlarca işçi emekli olmak için gün sayıyor. Emekli olabilmek için bazı şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından çalışanların sigortalılık ve prim ödeme gün sayısıyla yaşına bakılıyor. Çalışma hayatında yer alanlar erken emeklilik için aranan şartları sorgulaması sürüyor.

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6 yıl erken emekli olma imkanı! SSK ve Bağ-Kurlular 8 şarta odaklandı! En az 3600 ve 4800 gün primle...

EMEKLİLİK YAŞINI GERİ ÇEKMEK MÜMKÜN

Emeklilik için öncelikle sigortadan sonra belli bir süre geçmesi, işe giriş tarihine göre de prim ve yaş şartlarını tamamlamak gerekiyor. Ancak emeklilik yaşını geri çekmek mümkün.

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6 yıl erken emekli olma imkanı! SSK ve Bağ-Kurlular 8 şarta odaklandı! En az 3600 ve 4800 gün primle...

ÇOCUK DURUMU: Kadın çalışanlar için çocukları üzerinden prim kazanma imkanı bulunuyor.

Bu imkan 3 çocuğa kadar borçlanma ile 2160 gün, yani 6 yıl kazandırıyor.

Böylece yaşı ve yılı dolmuş bir anne 3 çocuğu varsa 6 yıl erken emekli olabiliyor.

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6 yıl erken emekli olma imkanı! SSK ve Bağ-Kurlular 8 şarta odaklandı! En az 3600 ve 4800 gün primle...

10 YIL PRİM YETER: 15 yıl ve 3600 günü dolduranlar daha fazla çalışmadan emekli olabiliyor. Burada ise yaş şartı kadınlarda 58, erkeklerde ise 60'tan başlıyor.

Bu imkan 9 Eylül 1999 öncesi sigortalı olanlar için geçerli. Sonrası için ise prim 4500'e, yıl şartı 25'e çıkıyor.

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6 yıl erken emekli olma imkanı! SSK ve Bağ-Kurlular 8 şarta odaklandı! En az 3600 ve 4800 gün primle...

YAŞ ŞARTI YOK: Çalışırken iş yapabilme gücünü en az yüzde 60 kaybedenler sağlık raporu alarak malulen emekli olabiliyor.

Burada 10 yıl, 1800 gün prim gerekiyor.