6 yıl erken emekli olma imkanı... SSK ve Bağ-Kurlular 8 şarta odaklandı. En az 3600 ve 4800 gün primle emekli olmak mümkün olabilir. Milyonlarca çalışanın en büyük hayali emekli olmak. Bilindiği üzere farklı iş kollarında pek çok işçi çalışıyor ve milyonlarca işçi emekli olmak için gün sayıyor. Emekli olabilmek için bazı şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından çalışanların sigortalılık ve prim ödeme gün sayısıyla yaşına bakılıyor. Çalışma hayatında yer alanlar erken emeklilik için aranan şartları sorgulaması sürüyor.