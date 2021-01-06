Milyonlara müjde! SSK Bağ-Kur zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? 2021 Ocak ödeme takvimi açıklandı

Son dakika... Emekli maaşı ne zaman yatacak? SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 2021 yılının ilk döneminde geçerli maaşlarına yüzde 8.36 zam yapıldı. Buna göre, ek ödeme dahil en düşük emekli maaşı 1.524, en yüksek ise 7.184 lira oldu. Şimdi ise gözler ödemelerin yapılacağı takvime çevrildi. Milyonlarca emekli, zamlı maaşların hangi tarihte yatacağını araştırıyor. Peki, SSK Bağ-Kur zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? 2021 Ocak zammı ile emekli maaşları ne kadar oldu? Kim ne kadar alacak? İşte cevaplar...