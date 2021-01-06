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Milyonlara müjde! SSK Bağ-Kur zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? 2021 Ocak ödeme takvimi açıklandı
Milyonlarca emekliye müjdeli haber geldi. 2021 Ocak zammı ile birlikte emeklilerin maaşlarına yapılacak zam oranı belli oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklileri bu ay zamlı maaşlarını cebine koyacaklar. Maaş artışı sonrası en çok merak edilenlerden biri de, ödeme takvimi oldu. Ödeme takvimi konusunda detaylar belli oldu. Peki, SSK Bağ-Kur zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? İşte 2021 emekli maaşı ödeme günleri...
Giriş Tarihi: 06.01.2021 12:30 Güncelleme Tarihi: 06.01.2021 12:30
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