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Haberler Galeri Milyonlara müjde! SSK Bağ-Kur zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? 2021 Ocak ödeme takvimi açıklandı

Milyonlara müjde! SSK Bağ-Kur zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? 2021 Ocak ödeme takvimi açıklandı

Milyonlarca emekliye müjdeli haber geldi. 2021 Ocak zammı ile birlikte emeklilerin maaşlarına yapılacak zam oranı belli oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklileri bu ay zamlı maaşlarını cebine koyacaklar. Maaş artışı sonrası en çok merak edilenlerden biri de, ödeme takvimi oldu. Ödeme takvimi konusunda detaylar belli oldu. Peki, SSK Bağ-Kur zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? İşte 2021 emekli maaşı ödeme günleri...

Giriş Tarihi: 06.01.2021 12:30 Güncelleme Tarihi: 06.01.2021 12:30
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Milyonlara müjde! SSK Bağ-Kur zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? 2021 Ocak ödeme takvimi açıklandı

Son dakika... Emekli maaşı ne zaman yatacak? SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 2021 yılının ilk döneminde geçerli maaşlarına yüzde 8.36 zam yapıldı. Buna göre, ek ödeme dahil en düşük emekli maaşı 1.524, en yüksek ise 7.184 lira oldu. Şimdi ise gözler ödemelerin yapılacağı takvime çevrildi. Milyonlarca emekli, zamlı maaşların hangi tarihte yatacağını araştırıyor. Peki, SSK Bağ-Kur zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? 2021 Ocak zammı ile emekli maaşları ne kadar oldu? Kim ne kadar alacak? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Milyonlara müjde! SSK Bağ-Kur zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? 2021 Ocak ödeme takvimi açıklandı

ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri ayın 17'si ile 28'i arasında yeni aylıklarını hesaplarında görecek. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş ödeme günleri şu şekilde:

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Milyonlara müjde! SSK Bağ-Kur zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? 2021 Ocak ödeme takvimi açıklandı

SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ

4A SSK kapsamında emekli olanların emekli aylıklarının ödeneceği tarih tahsis numarasının son rakamına göre belirlenmektedir.

Tahsis numarasının son rakamı 9 olanlara her ayın 17'sinde,

Tahsis numarasının son rakamı 7 olanlara her ayın 18'inde,

Tahsis numarasının son rakamı 5 olanlara her ayın 19'unda,

Tahsis numarasının son rakamı 3 olanlara her ayın 20'sinde,

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Milyonlara müjde! SSK Bağ-Kur zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? 2021 Ocak ödeme takvimi açıklandı

Tahsis numarasının son rakamı 1 olanlara her ayın 21'inde,

Tahsis numarasının son rakamı 8 olanlara her ayın 22'sinde,

Tahsis numarasının son rakamı 6 olanlara her ayın 23'ünde,

Tahsis numarasının son rakamı 4 olanlara her ayın 24'ünde,

Tahsis numarasının son rakamı 2 olanları her ayın 25'inde,

Tahsis numarasının son rakamı 0 olanlara her ayın 26'sında aylıkları ve sürekli iş kazası sürekli iş göremezlik gelirleri ödenmektedir

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Milyonlara müjde! SSK Bağ-Kur zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? 2021 Ocak ödeme takvimi açıklandı

BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ

Bağ-Kur emeklisi olan vatandaşlar, emekli maaşlarını tahsis numarasına göre belirlenen günlerde alırlar. Eğer maaş günü cumartesi gününe denk geliyorsa cuma, pazar gününe denk geliyorsa pazartesi günü ödeme alırlar.

Tahsis numarasının son rakamına göre;

- 9, 7 ve 5 olanlar her ayın 25'inde

- 3 ve 1 olanlar her ayın 26'sında

- 8, 6 ve 4 olanlar her ayın 27'sinde

- 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde maaşlar yatırılır.