İtalya'da gördü kariyerini bıraktı! Şimdi paraya para demiyor! Üstelikte çok basit...

Elmalardan standartların üzerinde verim, renk ve aroma elde ederek sadece yerli girişimcilerin değil İtalyan üreticilerin de dikkatini çeken Yıldız, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü öncülüğünde kentte "scarlet" elma üreticiliğinin yaygınlaşmasına katkı sunuyor.

Bu yılki hasattan bin 200 ton rekolte bekleyen Yıldız, elmaları başta İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirler olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanına gönderiyor.