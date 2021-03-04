Milyonlara müjde! Çifte ikramiye ve promosyon imkanı! Başvuru yapmak gerekmiyor! İşte tüm detaylar

Emekliler her yıl Ramazan ve Kurban bayramlarında 1000 TL ikramiye alıyor. Bu ikramiye maaşı ne olursa olsun tüm emeklilere eşit şekilde ödeniyor.

Sadece eşinden ya da babasından ölüm maaşı alanlar için aylık oranlarına göre ödeme yapılıyor.