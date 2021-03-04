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04 Mart 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Milyonlara müjde! Çifte ikramiye ve promosyon imkanı! Başvuru yapmak gerekmiyor! İşte tüm detaylar Milyonlara müjde! Çifte ikramiye ve promosyon imkanı! Başvuru yapmak gerekmiyor! İşte tüm detaylar Milyonlarca emekli bayram ikramiyesi ve banka promosyonu ile gelirlerini artırıyor. SGK tarafından belirlenen tarihlerde ödenen ikramiyeler ile ilgili bilinmeyenleri yazımızda ele aldık. Ramazan Bayramı'ndan önce emeklilik kararı alanlar bu yıl çifte ikramiye alabilecek. Öte yandan banka promosyonu ile de gelirlerini artırabilecekler. İşte yeni emeklinin bayram ikramiyesi ve promosyon ödemeleri ile ilgili merak edilenler... Giriş Tarihi: 04.03.2021 11:29
Yeni emeklilere müjde! Ramazan Bayramı'na kısa bir süre kala bayram ikramiyeleri için hazırlıklar sürüyor. Yılda iki kez verilen bayram ikramiyesinden yeni emekliler de faydalanacak. Mayıs ayından önce emeklilik kararı alan vatandaşlar, emeklilik işlemlerini tamamladıktan sonra çifte ikramiye alabilecekler. Ayrıca promosyon imkanı da emeklilere sunulan diğer fırsatlardan biri. İşte merak edilenler...
GALERİ DEVAM EDİYOR YENİ EMEKLİLERE ÇİFTE İKRAMİYE VE PROMOSYON FIRSATI
Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'in aktardığı bilgiye göre, Ramazan bayramından önce emeklilik kararı alınanlara bu yıl çift ikramiye ödenecek. Ayrıca promosyon imkanı da bulunuyor.
Emekliler her yıl Ramazan ve Kurban bayramlarında 1000 TL ikramiye alıyor. Bu ikramiye maaşı ne olursa olsun tüm emeklilere eşit şekilde ödeniyor.
Sadece eşinden ya da babasından ölüm maaşı alanlar için aylık oranlarına göre ödeme yapılıyor.
İkramiye yeni emekli olmuş vatandaşlara da ödeniyor.
Bunun için emeklilik kararı alınmış ve maaşlarının bağlanmış olması gerekiyor.
Bu yıl Ramazan bayramı Mayıs ayında idrak edilecek. Bu tarihten önce emekli olanlar 2021 yılı için iki ikramiye birden alacaklar.
Bu tarihten sonra emekli olanlar eğer Kurban bayramını geçirmemişlerse bu kez tek ikramiye alacaklar. Kurban bayramından sonra emekli olanlar ise ilk ikramiyelerini bu kez 2022 yılında alacak.