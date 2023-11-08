08 Kasım 2023, Çarşamba
Milyonlara müjde: 5 yıl erkene çekilecek! 1999 sonrası 2000 - 2008 arası emeklilik tablosu çıktı!
2. Torba yasada detaylar netleşiyor. Yeni düzenleme ile milyonlarca kişi, 5 yıl erken emekli olabilecek! Mevcut şartlara göre, emekli olabilmek için gereken 9000 prim günü şartı vardı. Ancak yeni düzenlemeyle, prim günü sayısı 7200'e çekilecek. İşte, erken emeklilik şartları...
Giriş Tarihi: 08.11.2023 19:35 Güncelleme Tarihi: 08.11.2023 20:16
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