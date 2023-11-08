Milyonlara müjde: 5 yıl erkene çekilecek! 1999 sonrası 2000 - 2008 arası emeklilik tablosu çıktı!

Ancak prim süreleri dolduğunda bile yaş bekleme şartı devam edecek. 1 Mayıs 2008 tarihinden sonra sigortalılığı başlayanlar için ise yine 9 bin gün şartı ve kadınlarda 58, erkeklerde ise 60 yaş ile başlayan ve 65 yaşına kadar kademeli olarak artan emeklilik yaşını tamamlamak gerekecek. Yapılacak 1800 günlük indirimle bu tarihte sigortası başlayan Bağ-Kur'lular da 7200 gün ile emekli olabilecekler.