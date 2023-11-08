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Milyonlara müjde: 5 yıl erkene çekilecek! 1999 sonrası 2000 - 2008 arası emeklilik tablosu çıktı!

2. Torba yasada detaylar netleşiyor. Yeni düzenleme ile milyonlarca kişi, 5 yıl erken emekli olabilecek! Mevcut şartlara göre, emekli olabilmek için gereken 9000 prim günü şartı vardı. Ancak yeni düzenlemeyle, prim günü sayısı 7200'e çekilecek. İşte, erken emeklilik şartları...

Giriş Tarihi: 08.11.2023 19:35 Güncelleme Tarihi: 08.11.2023 20:16
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Milyonlara müjde: 5 yıl erkene çekilecek! 1999 sonrası 2000 - 2008 arası emeklilik tablosu çıktı!

2. Torba Yasada yer alması beklenen yeni emeklilik reformu hakkında detaylar netleşiyor! Bu düzenleme ile geçerli olan prim günü sayısı, 7200'e çekilecek. Yani Bağ-Kur'lu 1 milyon esnaf, 9000 gün yerine 7200 gün ile 5 yıl önce emekli olabilecek. İşte, haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Milyonlara müjde: 5 yıl erkene çekilecek! 1999 sonrası 2000 - 2008 arası emeklilik tablosu çıktı!

5 YIL ÖNCE EMEKLİLİK İMKANI

Bağ-Kur ve SSK primlerinin 7200 günde eşitlenmesi bu reformların başında yer alıyor. Bu değişiklikle Bağ-Kur'lu 1 milyon esnaf, 9000 gün yerine 7200 gün ile yani 5 yıl önce emekli olabilecekler.

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Milyonlara müjde: 5 yıl erkene çekilecek! 1999 sonrası 2000 - 2008 arası emeklilik tablosu çıktı!

KİMLER KAPSAMDA?

Yapılacak indirimde, 8 Eylül 1999 - 30 Ocak 2008 tarihleri arasında sigortalı olan Bağ-Kur'lular hedefleniyor. Gün sayısı şartı hem kadın hem erkekler için 25 yıl, yani 9 bin gün olarak belirlenmişti, ancak yaş şartı kadınlarda 58, erkeklerde ise 60 olarak uygulanmıştır.

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Milyonlara müjde: 5 yıl erkene çekilecek! 1999 sonrası 2000 - 2008 arası emeklilik tablosu çıktı!

Yeni düzenleme hem kadınlar hem de erkekler için prim gün sayısını 9000'den 7200'e çekecek. 7200 prim gününü tamamlayanlar, sigortalılık başlangıç tarihlerine göre belirlenen yaş şartını sağlıyorlarsa emekli olabilecekler.

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Milyonlara müjde: 5 yıl erkene çekilecek! 1999 sonrası 2000 - 2008 arası emeklilik tablosu çıktı!

Ancak prim süreleri dolduğunda bile yaş bekleme şartı devam edecek. 1 Mayıs 2008 tarihinden sonra sigortalılığı başlayanlar için ise yine 9 bin gün şartı ve kadınlarda 58, erkeklerde ise 60 yaş ile başlayan ve 65 yaşına kadar kademeli olarak artan emeklilik yaşını tamamlamak gerekecek. Yapılacak 1800 günlük indirimle bu tarihte sigortası başlayan Bağ-Kur'lular da 7200 gün ile emekli olabilecekler.