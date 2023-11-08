HaberlerGaleri2. Torba yasanın içerikleri tek tek listelendi! Bağ-Kur prim eşitliği, erken emeklilik, 90 bin taşerona kadro, faizsiz kredi...
2. Torba yasanın içerikleri tek tek listelendi! Bağ-Kur prim eşitliği, erken emeklilik, 90 bin taşerona kadro, faizsiz kredi...
Torba yasa maddeleri, gündemdeki önemli konuları içermesi nedeniyle dikkat çekiyor. Kabine toplantısının ardından Meclis'e sunulması beklenen bu yasa tasarısının ekonomik ve sosyal alanlarda bir dizi düzenlemeyi içereceği ifade ediliyor. Özellikle ev hanımlarına emeklilik, emekli maaşı artışı, taşeron işçilere kadro verilmesi, evlilik kredisi gibi konular, bu torba yasa kapsamında ele alınacak başlıklar arasında yer alıyor. Peki 2. torba yasada neler var, ne zaman çıkacak?