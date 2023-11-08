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Haberler Galeri 2. Torba yasanın içerikleri tek tek listelendi! Bağ-Kur prim eşitliği, erken emeklilik, 90 bin taşerona kadro, faizsiz kredi... 

2. Torba yasanın içerikleri tek tek listelendi! Bağ-Kur prim eşitliği, erken emeklilik, 90 bin taşerona kadro, faizsiz kredi... 

Torba yasa maddeleri, gündemdeki önemli konuları içermesi nedeniyle dikkat çekiyor. Kabine toplantısının ardından Meclis'e sunulması beklenen bu yasa tasarısının ekonomik ve sosyal alanlarda bir dizi düzenlemeyi içereceği ifade ediliyor. Özellikle ev hanımlarına emeklilik, emekli maaşı artışı, taşeron işçilere kadro verilmesi, evlilik kredisi gibi konular, bu torba yasa kapsamında ele alınacak başlıklar arasında yer alıyor. Peki 2. torba yasada neler var, ne zaman çıkacak?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.11.2023 14:22 Güncelleme Tarihi: 08.11.2023 14:22
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2. Torba yasanın içerikleri tek tek listelendi! Bağ-Kur prim eşitliği, erken emeklilik, 90 bin taşerona kadro, faizsiz kredi...

Yeni torba yasa maddelerinin gelişmeleri merakla bekleniyor. Meclis sürecini ve Resmi Gazete aşamalarını tamamlayarak yürürlüğe girmesi planlanan bu yasa tasarısında, bir dizi önemli konuya odaklanılıyor. Emekli maaşı artışı, ev hanımlarının emekliliği, emekliye özel Cumhuriyet ikramiyesi, faizsiz evlilik kredisi, taşerona kadro verilmesi gibi konular, kamuoyunun yakından izlediği ve tartıştığı başlıklar arasında yer alıyor. Başkan Erdoğan'ın açıklamaları ve tasarının ayrıntıları da merakla bekleniyor. İşte son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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2. Torba yasanın içerikleri tek tek listelendi! Bağ-Kur prim eşitliği, erken emeklilik, 90 bin taşerona kadro, faizsiz kredi...

TORBA YASA SON DURUM NE?

Emekli zammı, emekli cumhuriyet ikramiyesi, ev hanımlarına emeklilik, taşerona kadro gibi konular üzerinde araştırılan torba yasa henüz Meclis'e gelmedi. Meclis'in gündeminde birçok ekonomi başlığı bulunuyor.

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2. Torba yasanın içerikleri tek tek listelendi! Bağ-Kur prim eşitliği, erken emeklilik, 90 bin taşerona kadro, faizsiz kredi...

2. TORBA YASA MADDELERİ NELER?

Ekonomik konular üzerinde durulan torba yasanın içeriği henüz netleşmedi. Ancak emekli cumhuriyet ikramiyesinin açıklanması ardından bu ödemeyle birlikte emekli zammı, ev hanımlarına emeklilik, Aile ve Gençlik Bankası kurulması, evlilik kredisi gibi başlıkların torba yasanın içinde olacağı öngörülüyor.

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2. Torba yasanın içerikleri tek tek listelendi! Bağ-Kur prim eşitliği, erken emeklilik, 90 bin taşerona kadro, faizsiz kredi...

EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Kabine Toplantısı sonrası açıklanan çalışmayan emeklilere bir defaya mahsus olmak üzere ödenecek 5 bin lira ikramiye ödemesi için geri sayım başladı. Ödeme günlerine dair Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan açıklama geldi. Bakan Işıkhan açıklamasında "Ödemeler, Kasım'ın 15'ini geçmeyecek gibi duruyor." şeklinde konuştu.

Buna göre; Emekliye 5000 TL ikramiye ödemeleri en geç kasım ayının ilk yarısında hesaplara yatırılacak. Bu noktada, 5 bin TL emekli ikramiyelerinin 15 Kasım 2023 tarihine kadar hesaplara yatırılacak.

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2. Torba yasanın içerikleri tek tek listelendi! Bağ-Kur prim eşitliği, erken emeklilik, 90 bin taşerona kadro, faizsiz kredi...

90 BİN TAŞERONA KADRODA SON DURUM

90 bin taşeron işçi kadroya geçmeyi bekliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı takviminde ilk sırada geçici işçi sorunu yer alıyordu. Bu çalışmanın tamamlanması ardından sırada taşerona kadro yer alıyor.

Çalışma devam ediyor.