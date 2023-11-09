Evde bakım maaşı yatan iller listesi | 7-8-9-10-11-15 Kasım Evde Bakım Parası yattı mı, ne zaman? 2024 zamlı bakım maaşı tablosu! E-Devlet sorgulama ekranı...

Evde bakım maaşı ödeme tarihleri, kasım ayının başlamasıyla birçok hak sahibi için merak konusu oldu. Evde bakım maaşı yatırılan iller, vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başlandı. Kasım ayında evde bakım maaşı almayı bekleyen kişiler, "Kasım ayı evde bakım paraları yattı mı?" sorusunun yanıtını araştırıyorlar. Her ay düzenli olarak ödenen evde bakım paraları, ağır engelli bireyler ve ailelerine büyük destek sağlıyor. Peki Evde bakım parası yattı mı, ne zaman? İşte 2024 zamlı bakım maaşı tablosu!