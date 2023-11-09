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Haberler Galeri Evde bakım maaşı yatan iller listesi | 7-8-9-10-11-15 Kasım Evde Bakım Parası yattı mı, ne zaman? 2024 zamlı bakım maaşı tablosu! E-Devlet sorgulama ekranı...

Evde bakım maaşı yatan iller listesi | 7-8-9-10-11-15 Kasım Evde Bakım Parası yattı mı, ne zaman? 2024 zamlı bakım maaşı tablosu! E-Devlet sorgulama ekranı...

Evde bakım maaşı ödeme tarihleri, kasım ayının başlamasıyla birçok hak sahibi için merak konusu oldu. Evde bakım maaşı yatırılan iller, vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başlandı. Kasım ayında evde bakım maaşı almayı bekleyen kişiler, "Kasım ayı evde bakım paraları yattı mı?" sorusunun yanıtını araştırıyorlar. Her ay düzenli olarak ödenen evde bakım paraları, ağır engelli bireyler ve ailelerine büyük destek sağlıyor. Peki Evde bakım parası yattı mı, ne zaman? İşte 2024 zamlı bakım maaşı tablosu!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.11.2023 06:40
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Evde bakım maaşı yatan iller listesi | 7-8-9-10-11-15 Kasım Evde Bakım Parası yattı mı, ne zaman? 2024 zamlı bakım maaşı tablosu! E-Devlet sorgulama ekranı...

Kasım ayının gelmesiyle birlikte, evde bakım maaşı ödeme tarihleri konusu vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan evde bakım maaşı ödemeleri, ağır engelli bireyler ve ailelerine önemli bir destek sağlamaktadır. Özellikle geçtiğimiz günlerde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 4 aylık enflasyon farkı, evde bakım parasının 2024 yılındaki miktarını merak ettirmiştir. İşte tüm merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Evde bakım maaşı yatan iller listesi | 7-8-9-10-11-15 Kasım Evde Bakım Parası yattı mı, ne zaman? 2024 zamlı bakım maaşı tablosu! E-Devlet sorgulama ekranı...

KASIM AYI EVDE BAKIM MAAŞI YATIRILAN İLLER 2023

Kasım ayı evde bakım maaşı yatırılan iller ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Her ay düzenli olarak yapılan evde bakım maaşı ödemeleri kasım ayı itibarıyla henüz yatırılmadı.

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Evde bakım maaşı yatan iller listesi | 7-8-9-10-11-15 Kasım Evde Bakım Parası yattı mı, ne zaman? 2024 zamlı bakım maaşı tablosu! E-Devlet sorgulama ekranı...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan ödemelerin önümüzdeki günlerde hesaplara aktarılacağı tahmin ediliyor. Evde bakım paralarının her ayın 15'i ile 31'i arasında yatırılıyor. Ödeme tarihleri, illere göre değişkenlik gösteriyor.

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Evde bakım maaşı yatan iller listesi | 7-8-9-10-11-15 Kasım Evde Bakım Parası yattı mı, ne zaman? 2024 zamlı bakım maaşı tablosu! E-Devlet sorgulama ekranı...

2024 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Geçtiğimiz temmuz ayında memur maaşları ve emekli memur aylıkları için 6 aylık enflasyon farkı ile yüzde 17,55, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları ise yüzde 19,77 oranında arttı. Zamlı evde bakım maaşı ödemeleri yüzde 17,55'lik zamla birlikte 5 bin 98 lira oldu.

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Evde bakım maaşı yatan iller listesi | 7-8-9-10-11-15 Kasım Evde Bakım Parası yattı mı, ne zaman? 2024 zamlı bakım maaşı tablosu! E-Devlet sorgulama ekranı...

Kasım ve aralık ayı enflasyon verilerinin TÜİK tarafından açıklanmasıyla birlikte 6 aylık enflasyon farkı da belli olacak. Buna göre, ocak 2024'te açıklanacak verilerle birlikte evde bakım maaşının 7 bin 157 lirayı aşması bekleniyor.