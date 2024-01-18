Emekli maaş farkında Meclis kilidi açıldı! TABLO oluştu, eksik tutar belli oldu! SSK, BAĞ-KUR, Emekli Sandığı maaş farkları ne zaman yatacak? 2024 aylık hesabı

2024 dönemi için emeklilerin maaş zamları belirlendi ve şimdi gözler, zamlı maaşların yatırılacağı tarihe çevrildi. Yapılan açıklamaya göre, SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 37,56, memur ve emeklileri ise yüzde 49,3 oranında zam alacak. Kabine Toplantısı Kararı sonrasında ise emekliye ek olarak yüzde 5 ek zammın uygulanacağı bildirildi. Ancak maaşları yatmaya başlayan emekli vatandaşlar fark ödemesini ne zaman alacaklarını merak ediyorlar. İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 18.01.2024 18:14 Güncelleme Tarihi: 18.01.2024 18:14 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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