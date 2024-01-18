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Haberler Galeri Emekli maaş farkında Meclis kilidi açıldı! TABLO oluştu, eksik tutar belli oldu! SSK, BAĞ-KUR, Emekli Sandığı maaş farkları ne zaman yatacak? 2024 aylık hesabı

Emekli maaş farkında Meclis kilidi açıldı! TABLO oluştu, eksik tutar belli oldu! SSK, BAĞ-KUR, Emekli Sandığı maaş farkları ne zaman yatacak? 2024 aylık hesabı

2024 dönemi için emeklilerin maaş zamları belirlendi ve şimdi gözler, zamlı maaşların yatırılacağı tarihe çevrildi. Yapılan açıklamaya göre, SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 37,56, memur ve emeklileri ise yüzde 49,3 oranında zam alacak. Kabine Toplantısı Kararı sonrasında ise emekliye ek olarak yüzde 5 ek zammın uygulanacağı bildirildi. Ancak maaşları yatmaya başlayan emekli vatandaşlar fark ödemesini ne zaman alacaklarını merak ediyorlar. İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.01.2024 18:14 Güncelleme Tarihi: 18.01.2024 18:14
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Emekli maaş farkında Meclis kilidi açıldı! TABLO oluştu, eksik tutar belli oldu! SSK, BAĞ-KUR, Emekli Sandığı maaş farkları ne zaman yatacak? 2024 aylık hesabı

Emekli maaş farklarının ne zaman ödeneceği gündemin merkezine yerleşti. Yapılan maaş zammının ardından emekliler, önceden belirlenen ödeme tarihlerinde güncellenmiş maaşlarını alacaklar. Bu durum, emeklilerin maddi durumlarını iyileştirmeye yönelik önemli bir adım olarak değerlendirilmekte ve bu güncellenmiş maaşlar, belirlenen ödeme tarihlerinde emeklilerin hesaplarına aktarılacak.

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Emekli maaş farkında Meclis kilidi açıldı! TABLO oluştu, eksik tutar belli oldu! SSK, BAĞ-KUR, Emekli Sandığı maaş farkları ne zaman yatacak? 2024 aylık hesabı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, işçi, esnaf, çiftçi emeklilerine yönelik emekli maaşlarına yüzde 5 ek zam yapılacağını duyurmasının ardından yüzde 5'lik zam kararı TBMM komisyonundan geçti.

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Emekli maaş farkında Meclis kilidi açıldı! TABLO oluştu, eksik tutar belli oldu! SSK, BAĞ-KUR, Emekli Sandığı maaş farkları ne zaman yatacak? 2024 aylık hesabı

EK ÖDEME E-DEVLET SORGULAMA EKRANI

E-devlet üzerinden emekli aylık bilgisi sorgulaması yapıldığında, "aylık tutar" bölümü kök maaşı, "ek ödeme tutarı" ise yüzde 4'lük ek ödemeyi, "5510 EK 19 Miktarı" ise aylığı 10 bin liraya tamamlayan ilave ödemeyi gösteriyor. Bu zam hesaplamasında önce kök aylığa zam uygulanıyor, ardından yüzde 4'lük ek ödeme ekleniyor.

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Emekli maaş farkında Meclis kilidi açıldı! TABLO oluştu, eksik tutar belli oldu! SSK, BAĞ-KUR, Emekli Sandığı maaş farkları ne zaman yatacak? 2024 aylık hesabı

Örneğin ocak-haziran döneminde enflasyon yüzde 24 çıkarsa, işçi, esnaf, çiftçi emeklisinin aylığı yüzde 24 (Yıl bazında yüzde 76.79), emekli memurun da yüzde 18.61 (Yüzde 77.02) artacak.

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Emekli maaş farkında Meclis kilidi açıldı! TABLO oluştu, eksik tutar belli oldu! SSK, BAĞ-KUR, Emekli Sandığı maaş farkları ne zaman yatacak? 2024 aylık hesabı

SSK, BAĞ-KUR EMEKLİLERİNE EK ZAM NE ZAMAN YATIRILACAK?

İlave zam ve en düşük emekli aylığının yükseltilmesine ilişkin düzenleme bugün Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek olan torba teklife önergeyle eklenecek. Komisyon'da kabul edildikten sonra gelecek hafta Meclis Genel Kurulu'nda ele alınacak. Başkan Erdoğan'ın onayına sunulduktan sonra Resmi Gazete'de yayımlanarak uygulama alınacak.