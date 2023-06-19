19 Haziran 2023, Pazartesi
Milyonlara erken emeklilik fırsatı! EYT'den sonra vergi indirimi! Vergi indirimi ile nasıl emekli olunur?
Milyonlara erken emeklilik kapısı, vergi indirimi ile birlikte açılıyor. İşini yapmaya engel bir sağlık sorunu bulunanlar vergi indirimi talebi ile erken emekli olma şansı yakalayabiliyor. Peki vergi indirimine nasıl başvurulur? Kimler vergi indirimi ile emekli olabilir? İşte şartlar...
Giriş Tarihi: 19.06.2023 09:38 Güncelleme Tarihi: 19.06.2023 09:39
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