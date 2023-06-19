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Milyonlara erken emeklilik fırsatı! EYT'den sonra vergi indirimi! Vergi indirimi ile nasıl emekli olunur?

Milyonlara erken emeklilik kapısı, vergi indirimi ile birlikte açılıyor. İşini yapmaya engel bir sağlık sorunu bulunanlar vergi indirimi talebi ile erken emekli olma şansı yakalayabiliyor. Peki vergi indirimine nasıl başvurulur? Kimler vergi indirimi ile emekli olabilir? İşte şartlar...

Giriş Tarihi: 19.06.2023 09:38 Güncelleme Tarihi: 19.06.2023 09:39
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Milyonlara erken emeklilik fırsatı! EYT’den sonra vergi indirimi! Vergi indirimi ile nasıl emekli olunur?

İşini yapmaya engel sağlık sorunu bulunanlar vergi indirimi talebi yaparak erken emekli olabiliyor. Engelli vatandaşlar her yıl belirlenen miktarda vergi indirimi alarak gelirlerini artırarak erken emeklilik fırsatı yakalıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Milyonlara erken emeklilik fırsatı! EYT’den sonra vergi indirimi! Vergi indirimi ile nasıl emekli olunur?

Vergi indirimi ile emeklilik, vazife malullerine sağlanan haklara ilişkin merak edilen soruların yanıtları şöyle:

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Milyonlara erken emeklilik fırsatı! EYT’den sonra vergi indirimi! Vergi indirimi ile nasıl emekli olunur?

Emeklilik için vergi indiriminden kimler yararlanabilir?
Sağlık sorunları nedeniyle işe gitmekte zorluk yaşayanlara emeklilik işlemlerinde bazı ayrıcalıklar tanınıyor.

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Milyonlara erken emeklilik fırsatı! EYT’den sonra vergi indirimi! Vergi indirimi ile nasıl emekli olunur?

Takvim'in haberine göre bunların başında gelir vergisi matrahından yapılan indirimler geliyor. Şeker hastası ya da astım hastası olanlar da sağlık kurulundan alacağınız yeterlilik raporu ile vergi indirimine başvurabiliyor.

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Milyonlara erken emeklilik fırsatı! EYT’den sonra vergi indirimi! Vergi indirimi ile nasıl emekli olunur?

Alınacak vergi indirimi ile Sosyal Güvenlik Kurumu'na yapılacak başvuru sonucunda da erken emekli olunabiliyor. Çalışma gücünün asgari yüzde 80'ini kaybetmiş olan çalışanlar birinci derecede engelli, asgari yüzde 60'ını kaybedenler ikinci derece engelli, asgari yüzde 40'ını kaybedenler de üçüncü derece engelli sayılıyor.