THY İstanbul Arnavutköy kura başvuru sonuçları açıklandı mı? THY Emlak Konut Yenişehir evleri kura sonuçları NİHAİ isim listesi...

"THY İstanbul Arnavutköy kura başvuru sonuçları açıklandı mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ev sahini olmak isteyenler THY ile Emlak Konut işbirliğiyle gerçekleştirilecek toplu konut projesine büyük ilgi duyuyor. Eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'da başlayacak konut kampanyasının detaylarına ilişkin "Herkesin, her kesimin ev sahibi olabilmesi için tüm adımları atıyoruz. Emlak Konut ve Türk Hava Yolları işbirliğiyle yeni bir konut kampanyası daha başlattık. " demişti. İşte kura sonuçları için son gelişmeler...