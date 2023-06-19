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Haberler Galeri THY İstanbul Arnavutköy kura başvuru sonuçları açıklandı mı? THY Emlak Konut Yenişehir evleri kura sonuçları NİHAİ isim listesi...

THY İstanbul Arnavutköy kura başvuru sonuçları açıklandı mı? THY Emlak Konut Yenişehir evleri kura sonuçları NİHAİ isim listesi...

"THY İstanbul Arnavutköy kura başvuru sonuçları açıklandı mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ev sahini olmak isteyenler THY ile Emlak Konut işbirliğiyle gerçekleştirilecek toplu konut projesine büyük ilgi duyuyor. Eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'da başlayacak konut kampanyasının detaylarına ilişkin "Herkesin, her kesimin ev sahibi olabilmesi için tüm adımları atıyoruz. Emlak Konut ve Türk Hava Yolları işbirliğiyle yeni bir konut kampanyası daha başlattık. " demişti. İşte kura sonuçları için son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.06.2023 09:48
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THY İstanbul Arnavutköy kura başvuru sonuçları açıklandı mı? THY Emlak Konut Yenişehir evleri kura sonuçları NİHAİ isim listesi...

THY Emlak Konut Yenişehir evleri kura sonuçları NİHAİ isim listesine yönelik detaylar araştırılan konular arasında yer alıyor. İstanbul'da ev sahibi olmayanların hayallerini gerçeğe dönüştürmek amacıyla başlatılan Arnavutköy THY Emlak Konut projesi büyük ilgi gördü. İşte, THY Emlak Konut Yenişehir evleri kura sonuçları NİHAİ isim listesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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THY İstanbul Arnavutköy kura başvuru sonuçları açıklandı mı? THY Emlak Konut Yenişehir evleri kura sonuçları NİHAİ isim listesi...

ARNAVUTKÖY THY EMLAK KONUT KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ ASİL- YEDEK!

Emlak Konut ve Türk Hava Yolları işbirliğiyle yeni bir konut kampanyası daha başlatıldı. 120 ay vade, 7 bin 500 liradan başlayan taksitle Yenişehir Evleri Arnavutköy Projesi için başvurular tamamlandı.

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THY İstanbul Arnavutköy kura başvuru sonuçları açıklandı mı? THY Emlak Konut Yenişehir evleri kura sonuçları NİHAİ isim listesi...

Toplamda 13.000 bağımsız bölümün yer aldığı Yenişehir Evleri Arnavutköy Projesi büyük bir kent vizyonuyla sosyal konut projesi kapsamında kura ile satışa sunuluyor.

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THY İstanbul Arnavutköy kura başvuru sonuçları açıklandı mı? THY Emlak Konut Yenişehir evleri kura sonuçları NİHAİ isim listesi...

YÜZDE 20 PEŞİNAT, 120 AY VADE VE UYGUN ÖDEME KOŞULLARI İLE EV SAHİBİ OLMA FIRSATI SUNUYOR

İstanbul'da daha önce evi olmayan vatandaşlara uzun vadede uygun ödeme koşulları ile ev sahibi olma fırsatı sunuluyor. Katılım şartlarını sağlayan başvuru sahipleri, gerçekleştirilecek kura çekimi ile hak sahibi oldukları projeden, yüzde 20 peşinat, 120 ay vade ve 7.500 TL'den başlayan taksitlerle ev sahibi olabilecek.

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THY İstanbul Arnavutköy kura başvuru sonuçları açıklandı mı? THY Emlak Konut Yenişehir evleri kura sonuçları NİHAİ isim listesi...

Ödemeler Emlak Konut ödeme sistemiyle Emlak Konut'a gerçekleştirilecek. İstanbul'da ikamet, hane halkı (eşler) üzerine kayıtlı evinin olmaması, son bir yıl içerisinde tapu devrinin yapılmamış olması şartı aranacak ve mücbir sebepler hariç, beş yıl boyunca satış işlemi yapılamayacak.