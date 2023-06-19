"2023 emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu son dakika? Emekli bayram ikramiyesi zamlanacak mı, artacak mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) emekli maaş ve ikramiye ödeme tarihlerini duyurdu. Diğer yandan ödeme miktarlarında artış olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, 2023 emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu son dakika? Emekli bayram ikramiyesi zamlanacak mı, artacak mı?