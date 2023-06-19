19 Haziran 2023, Pazartesi
2023 emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu son dakika? Emekli bayram ikramiyesi zamlanacak mı, artacak mı?
"2023 emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu son dakika?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) emekli maaşı ve bayram ikramiyelerinin ödeme takvimini açıkladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, ödemelerin 17-23 Haziran tarihlerinde tamamlanacağını açıkladı. Peki, 2023 emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu son dakika? Emekli bayram ikramiyesi zamlanacak mı, artacak mı?
Giriş Tarihi: 19.06.2023 09:04
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