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Haberler Galeri 2023 emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu son dakika? Emekli bayram ikramiyesi zamlanacak mı, artacak mı?

2023 emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu son dakika? Emekli bayram ikramiyesi zamlanacak mı, artacak mı?

"2023 emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu son dakika?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) emekli maaşı ve bayram ikramiyelerinin ödeme takvimini açıkladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, ödemelerin 17-23 Haziran tarihlerinde tamamlanacağını açıkladı. Peki, 2023 emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu son dakika? Emekli bayram ikramiyesi zamlanacak mı, artacak mı?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.06.2023 09:04
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2023 emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu son dakika? Emekli bayram ikramiyesi zamlanacak mı, artacak mı?

"2023 emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu son dakika? Emekli bayram ikramiyesi zamlanacak mı, artacak mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) emekli maaş ve ikramiye ödeme tarihlerini duyurdu. Diğer yandan ödeme miktarlarında artış olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, 2023 emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu son dakika? Emekli bayram ikramiyesi zamlanacak mı, artacak mı?

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2023 emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu son dakika? Emekli bayram ikramiyesi zamlanacak mı, artacak mı?

EMEKLİ MAAŞI VE BAYRAM İKRAMİYESİ SSK ÖDEMELERİ

SSK kapsamında gelir ve aylık alanların Haziran dönemi gelir/aylıkları ile emekli ikramiyesi 17 Haziran ile 21 Haziran tarihleri arasında ödenecek. Buna göre,

Ödeme günü 17-18 olanlar: 17 Haziran

Ödeme günü 19-20 olanlar: 18 Haziran

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2023 emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu son dakika? Emekli bayram ikramiyesi zamlanacak mı, artacak mı?

Ödeme günü 21-22 olanlar: 19 Haziran

Ödeme günü 23-24 olanlar: 20 Haziran

Ödeme günü 25-26 olanlar: 21 Haziran
tarihlerinde aylıklarını alacak.

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2023 emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu son dakika? Emekli bayram ikramiyesi zamlanacak mı, artacak mı?

BU HABERE DE BİR GÖZ ATIN:

EMEKLİ MAAŞI VE İKRAMİYE BAĞ-KUR ÖDEMELERİ

Bağ-Kur kapsamında gelir ve aylık alanların da Haziran dönemi gelir/aylıkları ile bayram ikramiyesi birlikte 22 Haziran tarihinde yatırılacak.

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2023 emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu son dakika? Emekli bayram ikramiyesi zamlanacak mı, artacak mı?

EMEKLİ SANDIĞI MAAŞI VE BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEMELERİ

Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların ise Temmuz ayı aylık ödemeleri ile emekli ikramiyesi 23 Haziran tarihinde yatırılacak.