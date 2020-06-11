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Milyonlara çifte maaş müjdesi! Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) ne zaman devreye girecek? TES nedir?
Son dakika... Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) ne zaman devreye girecek? Milyonlarca kişiye çifte maaş müjdesi veren TES'in açıklanmasının ardından detaylar araştırılmaya başlandı. Başkan Erdoğan, çalışanlara tamamlayıcı emeklilik sigortası sunacak bir çalışma başlatılacağını açıklamıştı. Bu gelişmelerin ardından TES'in ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Peki, Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) ne zaman devreye girecek? TES nedir? İşte merak edilen soruların yanıtı...
Giriş Tarihi: 11.06.2020 10:00 Güncelleme Tarihi: 11.06.2020 10:11
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