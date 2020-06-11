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Haberler Galeri Milyonlara çifte maaş müjdesi! Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) ne zaman devreye girecek? TES nedir?

Milyonlara çifte maaş müjdesi! Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) ne zaman devreye girecek? TES nedir?

Son dakika... Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) ne zaman devreye girecek? Milyonlarca kişiye çifte maaş müjdesi veren TES'in açıklanmasının ardından detaylar araştırılmaya başlandı. Başkan Erdoğan, çalışanlara tamamlayıcı emeklilik sigortası sunacak bir çalışma başlatılacağını açıklamıştı. Bu gelişmelerin ardından TES'in ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Peki, Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) ne zaman devreye girecek? TES nedir? İşte merak edilen soruların yanıtı...

Giriş Tarihi: 11.06.2020 10:00 Güncelleme Tarihi: 11.06.2020 10:11
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Milyonlara çifte maaş müjdesi! Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi TES ne zaman devreye girecek? TES nedir? GALERİ DEVAM EDİYOR

Son dakika haberi... Milyonlarca kişiye çifte maaş müjdesi geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, çalışanlara tamamlayıcı emeklilik sigortası sunacak bir çalışma başlatıldığını, bu sistem ile işçilerin kazanılmış haklarının korunacağını açıklamasının ardından konu ile ilgili detaylar araştırılmaya başlandı. Tamamlayıcı emeklilik sigortası ile aynı zamanda ilave emeklilik desteği alınabilecek. Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. İşte detaylar...

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Milyonlara çifte maaş müjdesi! Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi TES ne zaman devreye girecek? TES nedir?

TES NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

Başkan Erdoğan, yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin İstihdam Kalkanı'nı hızlıca devreye aldıktan sonra tamamlayıcı emeklilik sistemini de 2022'de yürürlüğe sokacağız" dedi.

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Milyonlara çifte maaş müjdesi! Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi TES ne zaman devreye girecek? TES nedir?

ÇİFTE MAAŞ MÜJDESİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu "İstihdam Kalkanı" paketi emeklinin yüzünü güldürecek önemli bir düzenlemeyi de beraberinde getirecek. İki yıl içinde devreye girecek 'Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi' (TES) ile çifte maaşın önü açılacak. TES'e en büyük katkıyı devlet yapacak. İşçiden sembolik bir prim kesintisi alınacak. Sisteme işverenin de makul oranda katkısı sağlanacak.

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Milyonlara çifte maaş müjdesi! Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi TES ne zaman devreye girecek? TES nedir?

TES yürürlüğe girdiğinde iş değiştirenler veya yeni işe girenler kazanılmış haklarından mahrum kalmayacak bir güvenceye erişecek. Sistemde biriken kaynaklar emeklilik çağına kadar özel durumlarda belli oranlarda fon çekme hakkı olarak kullandırılacak. Örneğin ev alan ya da evlenenler fondan istifade edebilecek. Emekliliğe hak kazanıldığında ise mevcut sigorta sisteminin yanı sıra TES'ten de emekli aylığı alabilecek veya birikimini toplu para olarak çekebilecek.

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Milyonlara çifte maaş müjdesi! Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi TES ne zaman devreye girecek? TES nedir?

TES, sosyal güvenlik sistemindeki emeklilik yaş hadleri ile uyumlu olacak. Belirlenen yaş hadleri doldurulduktan sonra sistemden belli ıskonto ile çıkılabilecek. TES, bireysel emeklikten farklı olarak şirket veya kurum bünyelerinde çalışanlar için fonlar aracılığıyla oluşturulacak. TES ile yılda 100 milyar liralık büyüklük sağlanması hedefleniyor. İşyeri bazlı, sektörel tamamlayıcı emekliliğin hayata geçmesiyle hem emeklinin geliri artacak hem de sermaye piyasaları derinleşecek. Paket kapsamında sektör, iş kolu veya meslek esaslı tamamlayıcı emeklilik kurumlarının güçlendirilmesi sağlanacak. Sektör, iş kolu veya meslek esaslı tamamlayıcı emeklilik kurumlarının iyi örnekleri yaygınlaştırılacak.