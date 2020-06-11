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Kıdem tazminatında son dakika gelişmesi! Yeni dönem başlıyor! İşte yeni formüller...
Son dakika haberi... Başkan Erdoğan'ın açıkladığı Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi ile kıdem tazminatında yeni gelişme yaşandı. Yeni sistem ile birlikte kıdem tazminatında yeni dönem başlayacak. Mevcut sistemde işe başlama tarihinden çıkış sürecine kadar geçen her tam yıl için işverence işçiye 30 günlük brüt ücreti tutarında kıdem tazminatı hakkı oluşuyor. Peki, yeni sistemle birlikte kıdem tazminatı nasıl olacak? İşte yeni formüller...
Giriş Tarihi: 11.06.2020 11:36 Güncelleme Tarihi: 11.06.2020 11:55
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