Kıdem tazminatında son dakika gelişmesi! Yeni dönem başlıyor! İşte yeni formüller...

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Son dakika haberi... Milyonlarca çalışanı ilgilendiren kıdem tazminatında yeni dönem başlıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Bu gelişmelerin ardından kıdem tazminatı ile ilgili önemli bir detay ön plana çıktı. Bu sistem hayata geçerse, çalışanın brüt ücretinin yüzde 3'ü her ay tamamlayacı emeklilik hesabına aktarılacak. İşte kıdem tazminatı ile ilgili son gelişmeler...