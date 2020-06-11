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Kıdem tazminatında son dakika gelişmesi! Yeni dönem başlıyor! İşte yeni formüller...

Son dakika haberi... Başkan Erdoğan'ın açıkladığı Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi ile kıdem tazminatında yeni gelişme yaşandı. Yeni sistem ile birlikte kıdem tazminatında yeni dönem başlayacak. Mevcut sistemde işe başlama tarihinden çıkış sürecine kadar geçen her tam yıl için işverence işçiye 30 günlük brüt ücreti tutarında kıdem tazminatı hakkı oluşuyor. Peki, yeni sistemle birlikte kıdem tazminatı nasıl olacak? İşte yeni formüller...

Giriş Tarihi: 11.06.2020 11:36 Güncelleme Tarihi: 11.06.2020 11:55
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Kıdem tazminatında son dakika gelişmesi! Yeni dönem başlıyor! İşte yeni formüller... GALERİ DEVAM EDİYOR

Son dakika haberi... Milyonlarca çalışanı ilgilendiren kıdem tazminatında yeni dönem başlıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Bu gelişmelerin ardından kıdem tazminatı ile ilgili önemli bir detay ön plana çıktı. Bu sistem hayata geçerse, çalışanın brüt ücretinin yüzde 3'ü her ay tamamlayacı emeklilik hesabına aktarılacak. İşte kıdem tazminatı ile ilgili son gelişmeler...

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Kıdem tazminatında son dakika gelişmesi! Yeni dönem başlıyor! İşte yeni formüller...

Başkan Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı tamamlayıcı emeklilik modeliyle, kıdem tazminatı konusunda da yeni bir dönem başlayacak. Sosyal taraflarla tartışmaya açılan modellerde, 60 yaşa kadar fonda birikim yapılması öngörülüyor. İlk konut, evlenme, ağır hastalık gibi durumlarda ise bu yaştan önce sınırlı olarak çekim yapılması mümkün olacak.

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Kıdem tazminatında son dakika gelişmesi! Yeni dönem başlıyor! İşte yeni formüller...

2022'DE BAŞLAYACAK
Hürriyet'in haberine göre, mevcut sistemde, her yıl için, çalışanların brüt bir aylık ücreti kadar, kıdem tazminatı hakkı oluşuyor. Ekonomi yönetiminin çalışmalarını sürdürdüğü modellerde sistemin herkesi kapsaması veya tercihe bağlı olması seçenekleri üzerinde duruluyor.

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Kıdem tazminatında son dakika gelişmesi! Yeni dönem başlıyor! İşte yeni formüller...

YÜZDE 25'İ PEŞİN ÖDENECEK
Kıdem tazminatı hesaplarında biriken tutarı çalışanlar, esas olarak 60 yaşında alabilecek. Buna göre 60 yaşında hesapta biriken paranın yüzde 25'i peşin olarak alınabilecek, kalan tutar ise emeklilik gelirini artırmak için çalışanlara ek gelir olarak verilecek.

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Kıdem tazminatında son dakika gelişmesi! Yeni dönem başlıyor! İşte yeni formüller...

İlk konut, evlenme, ağır hastalık, işten çıkış durumları ise istisnai olarak değerlendirilecek ve öncesinde ödeme yapılabilecek. Ama tutar burada sınırlı olacak. Örneğin ilk konut alımında biriken tutarın yüzde 10'unu çalışan çekebilecek.