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Haberler Galeri Milyonlara 2021'de zam müjdesi! SSK, Bağ-Kur, memur emeklisi ve memur maaşları ne kadar olacak? Diğer ödemeler...

Milyonlara 2021'de zam müjdesi! SSK, Bağ-Kur, memur emeklisi ve memur maaşları ne kadar olacak? Diğer ödemeler...

Ocak ayı milyonlarca kişi için zam ayı olacak. Yeni yıla girmemize kısa bir süre kala emekli ve memurların merakla beklediği zam oranları belirginleşmeye başladı. 2021 Ocak zammı ile birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde, memura, memur emeklisine, yaşlıya, engelliye ve evde yakınına bakana zam uygulanacak. Peki, 2021 Ocak zammı ne kadar olacak? SSK, Bağ-Kur, memur emeklisi ve memur maaşları zam oranı nedir? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 13.10.2020 10:34 Güncelleme Tarihi: 13.10.2020 10:49
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Milyonlara 2021'de zam müjdesi! SSK, Bağ-Kur, memur emeklisi ve memur maaşları ne kadar olacak? Diğer ödemeler...

Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren Ocak zammı için geri sayım başladı. 2020 yılının ikinci 6 aylık enflasyon verilerine göre belli olacak emekli ve memur maaşları için tahminler gelmeye başladı. Üç aylık verilere göre maaş zamlarında oranlar yüzleri güldürüyor. 2021 Ocak zammı ile birlikte, SSK, Bağ-Kur, memur emeklisi ve memurlar ile yaşlıya, engelliye ve evde yakınına bakana ne kadar zam yapılacak? Konu ile ilgili merak edilenlere yazımızdan ulaşabilirsiniz.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Milyonlara 2021'de zam müjdesi! SSK, Bağ-Kur, memur emeklisi ve memur maaşları ne kadar olacak? Diğer ödemeler...

YENİ ZAMLAR NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile memurlara her Ocak ve Temmuz aylarında zam yapılıyor. Zam oranları enflasyon rakamlarına göre belirleniyor. 2020'nin ikinci 6 aylık enflasyon verilerinin açıklanması ile birlikte yeni zamlar da belli olacak. Yeni zamlar için Ekim, Kasım ve Aralık enflasyon oranları bekleniyor.

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Milyonlara 2021'de zam müjdesi! SSK, Bağ-Kur, memur emeklisi ve memur maaşları ne kadar olacak? Diğer ödemeler...

Temmuz, Ağustos ve Eylül enflasyonu yüzde 2.44 olarak gerçekleşti. Ekim, Kasım ve Aralık enflasyonuyla bu oran yükselecek. Yeni Ekonomi Programı'ndaki yüzde 10.5'lik 2020 yılı enflasyon tahminine göre de zam oranı yüzde 4.49'a çıkabilecek.

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Milyonlara 2021'de zam müjdesi! SSK, Bağ-Kur, memur emeklisi ve memur maaşları ne kadar olacak? Diğer ödemeler...

KİM NE KADAR ALACAK?

Takvim Gazetesi'nin haberine göre, halen en düşük emekli aylığı esnafta bin 886, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 233 lira seviyesinde bulunuyor. 3 aylık yüzde 2.44'lük enflasyona göre en düşük maaş esnafta bin 932, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 287 liraya çıkacak.

Eğer zam oranı yüzde 4.49 çıkarsa da taban aylık esnafta bin 971, SSK'lılarda 2 bin 333 lirayı bulacak.

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Milyonlara 2021'de zam müjdesi! SSK, Bağ-Kur, memur emeklisi ve memur maaşları ne kadar olacak? Diğer ödemeler...

AİLE YARDIMI NE KADAR OLACAK?

Yüzde 4.4 artış ile eş yardımı 366,54, çocuk yardımı 0-6 yaş için 80,62, üstü için 40,31 liraya çıkacak. 2 çocuklu, eşi çalışmayan memur 527 lira alabilecek.