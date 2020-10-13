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Milyonlara 2021'de zam müjdesi! SSK, Bağ-Kur, memur emeklisi ve memur maaşları ne kadar olacak? Diğer ödemeler...
Ocak ayı milyonlarca kişi için zam ayı olacak. Yeni yıla girmemize kısa bir süre kala emekli ve memurların merakla beklediği zam oranları belirginleşmeye başladı. 2021 Ocak zammı ile birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde, memura, memur emeklisine, yaşlıya, engelliye ve evde yakınına bakana zam uygulanacak. Peki, 2021 Ocak zammı ne kadar olacak? SSK, Bağ-Kur, memur emeklisi ve memur maaşları zam oranı nedir? İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 13.10.2020 10:34 Güncelleme Tarihi: 13.10.2020 10:49
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