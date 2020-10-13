Taşeron işçilere maaş zammı var mı? 4D'li taşeron işçilerin yakından takip ettiği maaş zam oranı ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. 2020 yılı asgari ücret zammı ile birlikte düşük maaşlı olan taşeron işçilerin maaşları asgari ücret seviyesine çekilmişti. Maaşı asgari ücretin altında olan taşeron işçilerin maaşları için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca hazırlanan düzenleme devreye girdi. Peki, konu ile ilgili son gelişmeler neler? İşte merek edilen her şey...