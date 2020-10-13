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Haberler Galeri 4D'li taşeron işçilere yüzde 17.5 zam! 2020 AÇSHB taşeron işçi zam oranı son durum nedir? Yüzdelik dilim...

4D'li taşeron işçilere yüzde 17.5 zam! 2020 AÇSHB taşeron işçi zam oranı son durum nedir? Yüzdelik dilim...

Son dakika... Taşeron işçi maaş zammı için son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. 4D'li çalışan sürekli işçiler için maaş zam oranının ne kadar olacağı merak ediliyor. AÇSHB tarafından teklif edilecek zam oranı ile ilgili araştırmalar sürüyor. 2020 yılının sonlarına doğru geldiğimiz şu günlerde taşeron işçiler son gelişmeleri araştırmaya başladılar. Peki, 4D'li taşeron işçi zam oranı nedir? Taşeron maaş zammı ve yüzdelik dilim ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 13.10.2020 10:01 Güncelleme Tarihi: 13.10.2020 10:16
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4D'li taşeron işçilere yüzde 17.5 zam! 2020 AÇSHB taşeron işçi zam oranı son durum nedir? Yüzdelik dilim...

Taşeron işçilere maaş zammı var mı? 4D'li taşeron işçilerin yakından takip ettiği maaş zam oranı ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. 2020 yılı asgari ücret zammı ile birlikte düşük maaşlı olan taşeron işçilerin maaşları asgari ücret seviyesine çekilmişti. Maaşı asgari ücretin altında olan taşeron işçilerin maaşları için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca hazırlanan düzenleme devreye girdi. Peki, konu ile ilgili son gelişmeler neler? İşte merek edilen her şey...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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4D'li taşeron işçilere yüzde 17.5 zam! 2020 AÇSHB taşeron işçi zam oranı son durum nedir? Yüzdelik dilim...

Taşeron işçiler için yüzdelik dilim, ek ödeme ve refah payı son günlerde en çok konuşulanlar arasında yer alıyor. Bu zamana kadar 6 ayda bir kez %4 oranında zam yapılan taşeron işçilerin maaşlarında asgari ücrete dengeleme durumu söz konusu. 2020 TİS sayesinde maaşlara %10, %12, %15 ve %17.5 oranında zam uygulanması bekleniyor.

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4D'li taşeron işçilere yüzde 17.5 zam! 2020 AÇSHB taşeron işçi zam oranı son durum nedir? Yüzdelik dilim...

Zam oranı ile ilgili en kuvvetli ihtimaller arasında 2020 asgari ücret maaş zam oranı olan yüzde 15 ön plana çıkıyor. Eğer bu oran enflasyon rakamının üzerinde olup kabul edilmesi halinde işçilere refah payı sağlayacak.

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4D'li taşeron işçilere yüzde 17.5 zam! 2020 AÇSHB taşeron işçi zam oranı son durum nedir? Yüzdelik dilim...

YÜZDELİK DİLİM DÜZENLEMESİ SON DURUM NEDİR?

Kamuda çalışan taşeron işçilerin 2020 TİS toplantısında beklentilerinden birisi de yüzdelik dilim ile ek zam. Eğer Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bu alanda bir adım atarsa maaş oranları yeniden belirlenecek.

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4D'li taşeron işçilere yüzde 17.5 zam! 2020 AÇSHB taşeron işçi zam oranı son durum nedir? Yüzdelik dilim...

Buna göre işçilerin kadroya alınmadan önceki maaşları önem kazanacak. O dönemki maaşların asgari ücrete orana mevcut asgari ücret oranına göre belirlenecek ve ödemeler ona göre yapılacak.