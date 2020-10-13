HaberlerGaleri4D'li taşeron işçilere yüzde 17.5 zam! 2020 AÇSHB taşeron işçi zam oranı son durum nedir? Yüzdelik dilim...
4D'li taşeron işçilere yüzde 17.5 zam! 2020 AÇSHB taşeron işçi zam oranı son durum nedir? Yüzdelik dilim...
Son dakika... Taşeron işçi maaş zammı için son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. 4D'li çalışan sürekli işçiler için maaş zam oranının ne kadar olacağı merak ediliyor. AÇSHB tarafından teklif edilecek zam oranı ile ilgili araştırmalar sürüyor. 2020 yılının sonlarına doğru geldiğimiz şu günlerde taşeron işçiler son gelişmeleri araştırmaya başladılar. Peki, 4D'li taşeron işçi zam oranı nedir? Taşeron maaş zammı ve yüzdelik dilim ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 13.10.2020 10:01Güncelleme Tarihi: 13.10.2020 10:16