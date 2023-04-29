HaberlerGaleri7200 günle 5 yıl erken emeklilik hesabı netleşti! EYT prim - gün sayısı yeni açıklama geldi! 1999 öncesi SSK, Bağkur'lu için %5 puan...
7200 günle 5 yıl erken emeklilik hesabı netleşti! EYT prim - gün sayısı yeni açıklama geldi! 1999 öncesi SSK, Bağkur'lu için %5 puan...
Yeni dönemde emeklilik sistemi hakkında son dakika açıklamalar gelmeye devam ediyor. Çalışmayı sürdüren EYT'liler için prim indirimi gibi konular masada yer alıyor. Diğer yandan esnafa ilave faiz desteğiyle beraber daha az primle emeklilik fırsatı sunulacak. Peki, Bağkur prim eşitlemesi ne zaman yapılacak? Yeni emeklilik sistemi ne zaman devreye girecek? İşte, düzenleme hakkında detaylar!