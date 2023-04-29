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Haberler Galeri 3 formül geldi, 2.000 - 3.000 TL seyyanen artış! Emekli - memur zammında tabela yeniden değişti! 6 aylık TÜFE % 21.43 tahmini! SSK, Bağkur emeklisi...

3 formül geldi, 2.000 - 3.000 TL seyyanen artış! Emekli - memur zammında tabela yeniden değişti! 6 aylık TÜFE % 21.43 tahmini! SSK, Bağkur emeklisi...

Emekli ve memura ek zam sinyali geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 1 Mayıs'ta memur ve emeklilere müjde vermeye hazırlandığı belirtiliyor. Ek zam için 3 formül üzerinde duruluyor. Şu zamana kadar ilk 3 aylık enflasyon verisi belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre; Ocak-Mart enflasyonu yüzde 12.52 çıktı. Hal böyle olunca emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam oranı araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, emekli ve memur maaş zammı için 3 formül!

Giriş Tarihi: 29.04.2023 08:45 Güncelleme Tarihi: 29.04.2023 08:46
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3 formül geldi, 2.000 - 3.000 TL seyyanen artış! Emekli - memur zammında tabela yeniden değişti! 6 aylık TÜFE % 21.43 tahmini! SSK, Bağkur emeklisi...

Emekli ve memur maaşlarında yapılacak zam için geri sayım sürüyor. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verileri ışığında hesaplamalar yapıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 1 Mayıs'ta memur ve emeklilere ek zam müjdesi vereceği belirtiliyor. Diğer yandan artış için masada 3 formülün bulunduğu da konuşulanlar arasında yer alıyor. Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi verilerine göre, 6 aylık zam oranı için ipuçları geldi. Hal böyle olunca emekli ve memur maaşları için güncel hesaplamalar hız kesmeden devam ediyor. İşte, masada yer alan 3 formül!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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3 formül geldi, 2.000 - 3.000 TL seyyanen artış! Emekli - memur zammında tabela yeniden değişti! 6 aylık TÜFE % 21.43 tahmini! SSK, Bağkur emeklisi...

Milyonlarca memura ve emekliye ek zam sinyali geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın memurlara ve memur emeklilerine 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde müjde vermeye hazırlandığı belirtiliyor. Erdoğan'ın müjdeyi Memur-Sen Genel Kurulu'nda vereceği ifade ediliyor.

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3 formül geldi, 2.000 - 3.000 TL seyyanen artış! Emekli - memur zammında tabela yeniden değişti! 6 aylık TÜFE % 21.43 tahmini! SSK, Bağkur emeklisi...

İŞTE FORMÜLLER

Ankara kulislerine göre ek zam için 3 formül konuşuluyor. İlk formül, düşük maaş alan memurlara ve memur emeklilerine seyyanen zam verilmesi. Burada seyyanen zammın 2 bin ile 3 bin lira arasında olacağı üzerinde duruluyor.

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3 formül geldi, 2.000 - 3.000 TL seyyanen artış! Emekli - memur zammında tabela yeniden değişti! 6 aylık TÜFE % 21.43 tahmini! SSK, Bağkur emeklisi...

İkinci formülün ise 'memurlara ve memur emeklilerine seyyanen artış yansıtılıp üzerine belli bir oranda zam yapılması' şeklinde olduğu ifade ediliyor. Memurlara ve emeklilerine yönelik masaya gelen üçüncü formül ise yüzde 20 ile 30 arasında ek zam yapılması yönünde...

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3 formül geldi, 2.000 - 3.000 TL seyyanen artış! Emekli - memur zammında tabela yeniden değişti! 6 aylık TÜFE % 21.43 tahmini! SSK, Bağkur emeklisi...

ZAM+ENFLASYON FARKI

Ek zam hazırlığı haberleri milyonları heyecanlandırırken, detayları merakla bekleniyor. Memurların ve memur emeklilerinin Ocak ayında yüzde 8 toplu sözleşme artışı ve enflasyon farkıyla yüzde 16.48 çıkan zam oranları, 13.52 puanlık refah payıyla yüzde 30'a yükseltilmişti.