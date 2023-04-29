3 formül geldi, 2.000 - 3.000 TL seyyanen artış! Emekli - memur zammında tabela yeniden değişti! 6 aylık TÜFE % 21.43 tahmini! SSK, Bağkur emeklisi...

Emekli ve memur maaşlarında yapılacak zam için geri sayım sürüyor. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verileri ışığında hesaplamalar yapıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 1 Mayıs'ta memur ve emeklilere ek zam müjdesi vereceği belirtiliyor. Diğer yandan artış için masada 3 formülün bulunduğu da konuşulanlar arasında yer alıyor. Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi verilerine göre, 6 aylık zam oranı için ipuçları geldi. Hal böyle olunca emekli ve memur maaşları için güncel hesaplamalar hız kesmeden devam ediyor. İşte, masada yer alan 3 formül!