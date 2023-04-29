HaberlerGaleri3 formül geldi, 2.000 - 3.000 TL seyyanen artış! Emekli - memur zammında tabela yeniden değişti! 6 aylık TÜFE % 21.43 tahmini! SSK, Bağkur emeklisi...
3 formül geldi, 2.000 - 3.000 TL seyyanen artış! Emekli - memur zammında tabela yeniden değişti! 6 aylık TÜFE % 21.43 tahmini! SSK, Bağkur emeklisi...
Emekli ve memura ek zam sinyali geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 1 Mayıs'ta memur ve emeklilere müjde vermeye hazırlandığı belirtiliyor. Ek zam için 3 formül üzerinde duruluyor. Şu zamana kadar ilk 3 aylık enflasyon verisi belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre; Ocak-Mart enflasyonu yüzde 12.52 çıktı. Hal böyle olunca emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam oranı araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, emekli ve memur maaş zammı için 3 formül!
Giriş Tarihi: 29.04.2023 08:45Güncelleme Tarihi: 29.04.2023 08:46