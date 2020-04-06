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Haberler Galeri Emekli ikramiye ödemeleri başlıyor! 2020 SGK SSK Bağkur emeklilerin bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Emekli ikramiye ödemeleri başlıyor! 2020 SGK SSK Bağkur emeklilerin bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

SSK Bağkur emekli bayram ikramiye ödemeleri için geri sayım başladı. 13 milyon emekliyi yakından ilgilendiren ikramiye ödemelerinin tarihleri belli oldu. Koronavirüs tedbirleri kapsamında öne çekilen bayram ikramiyesi ödemeleri tahsis numarasına göre gerçekleştirilecek. Peki, yeni emekliler de bayram ikramiyesi alabilecek mi? kim ne kadar ikramiye alacak? Emeklilerin bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte 2020 SGK SSK Bağkur emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri...

Giriş Tarihi: 06.04.2020 10:34 Güncelleme Tarihi: 06.04.2020 10:47
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Emekli ikramiye ödemeleri başlıyor! 2020 SGK SSK Bağkur emeklilerin bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? SSK Bağkur bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? Milyonlarca emekli bu ay çifte bayram yaşayacak. Hükümet koronavirüs tedbirleri kapsamında 13 milyon emeklinin Ramazan Bayramı ikramiyelerini bu hafta ödemeye başlayacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tahis numarasına göre yapılacak ödemelerin tarihlerini duyurdu. Peki, yeni emekliler de bayram ikramiyesi alabilecek mi? kim ne kadar ikramiye alacak? Emeklilerin bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte 2020 SGK SSK Bağkur emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri...

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Emekli ikramiye ödemeleri başlıyor! 2020 SGK SSK Bağkur emeklilerin bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

YENİ EMEKLİLER İKRAMİYE ALABİLECEK Mİ?

Sadece yeni emekliler değil, Nisan ve Mayıs aylarında sürekli iş göremezlik ve ölüm aylığı bağlananlar da Ramazan Bayramı ikramiyesini alabilecek. Dul-yetim maaşı alanlar hisse oranında yararlanacak.

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Emekli ikramiye ödemeleri başlıyor! 2020 SGK SSK Bağkur emeklilerin bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR?

Emekli bayram ikramiyesi 1000 TL'dir. 12 milyon emekliye 1000'er liralık emekli ikramiye ödemeleri 2018 yılında başladı. Ramazan ve Kurban Bayramı olmak üzere her yıl iki kere ödeme yapılıyor.

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Emekli ikramiye ödemeleri başlıyor! 2020 SGK SSK Bağkur emeklilerin bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

SSK BAĞKUR EMEKLİLERİN BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Emeklinin Ramazan Bayramı ikramiyesi 7-11 Nisan'da ödenecek. Ödemeler tahsis numarasının son rakamına göre yapılacak.

İşte SSK Bağkur tahsis numarasına göre ödeme tarihleri:

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Emekli ikramiye ödemeleri başlıyor! 2020 SGK SSK Bağkur emeklilerin bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Tahsis numarası son rakamı 17-18-19 olanlar: 7 Nisan'da

Tahsis numarası son rakamı 20-21-22 olanlar: 8 Nisan'da