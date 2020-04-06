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Emekli ikramiye ödemeleri başlıyor! 2020 SGK SSK Bağkur emeklilerin bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
SSK Bağkur emekli bayram ikramiye ödemeleri için geri sayım başladı. 13 milyon emekliyi yakından ilgilendiren ikramiye ödemelerinin tarihleri belli oldu. Koronavirüs tedbirleri kapsamında öne çekilen bayram ikramiyesi ödemeleri tahsis numarasına göre gerçekleştirilecek. Peki, yeni emekliler de bayram ikramiyesi alabilecek mi? kim ne kadar ikramiye alacak? Emeklilerin bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte 2020 SGK SSK Bağkur emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri...
Giriş Tarihi: 06.04.2020 10:34Güncelleme Tarihi: 06.04.2020 10:47