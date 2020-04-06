Emekli ikramiye ödemeleri başlıyor! 2020 SGK SSK Bağkur emeklilerin bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? SSK Bağkur bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? Milyonlarca emekli bu ay çifte bayram yaşayacak. Hükümet koronavirüs tedbirleri kapsamında 13 milyon emeklinin Ramazan Bayramı ikramiyelerini bu hafta ödemeye başlayacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tahis numarasına göre yapılacak ödemelerin tarihlerini duyurdu. Peki, yeni emekliler de bayram ikramiyesi alabilecek mi? kim ne kadar ikramiye alacak? Emeklilerin bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte 2020 SGK SSK Bağkur emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri...