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08 Aralık 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Başvurular yeniden başladı! Anında para yardımı yapılacak! E-Devlet başvuru şartları neler? Başvurular yeniden başladı! Anında para yardımı yapılacak! E-Devlet başvuru şartları neler?
Kısa çalışma ödenekleri için yeni başvuru dönemlerinin başlanması için Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından gelen karar ile harekete geçildi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kısa çalışma ödeneği başvurularının e-Devlet üzerinden gerçekleştirileceğini açıkladı. Bakan Selçuk sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kısa Çalışma Ödeneği'ne yeniden başvuru almaya başlıyoruz." dedi. E-Devlet tarafından başvuruların başlamasının ardından adaylar sonuçları bekliyor. Anında para yardımı yapılacak! E-Devlet başvuru şartları neler?
Giriş Tarihi: 08.12.2020 18:23 Güncelleme Tarihi: 08.12.2020 18:34
E-devlet üzerinden başvuru yapan vatandaşların adeta anında hesaplarına paralar yatacak. Kısa çalışma ödenekleri için yeni başvuru dönemlerinin başlanması için Başkan Erdoğan tarafından gelen karar ile harekete geçildi. Bu konu ile ilgili Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk açıklamada bulundu. Pandemi döneminde ev ekonomisine katkıda bulunmak isteyenler için başvurular sürüyor. İşte, anında para yardımı yapılacak! E-Devlet başvuru şartları neler?
GALERİ DEVAM EDİYOR
30 Haziran 2020 tarihine kadar koronavirüs nedeniyle zorlayıcı sebep kaynaklı kısa çalışma başvurusunda bulunan işyerleri de 31 Aralık 2020 Tarihine kadar ilave işçileri için de Kısa Çalışma Ödeneği talebinde bulunabilecektir.
Daha Önce Kısa Çalışma Ödeneğinden Yararlanan İşçiler Ödenekten Yararlanmaya Devam Edebilecektir
Pandemi sürecinde daha önce KÇÖ'ye başvuran işyerleri de kısa çalışmadan yararlanan işçileri için yeni bir başvuruya gerek olmadan uzatma kapsamında Kısa Çalışma Ödeneğinden yararlanmaya devam edebilecektir.
Başvurular E-Devlet Üzerinden Alınacaktır
E-Devlet üzerinden 31 Aralık 2020 tarihine kadar yapılabilecek başvurularda kısa çalışma ödeneği başlama tarihi 01 Aralık 2020 tarihi veya sonrası olarak bildirilebilecektir.
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, Kısa Çalışma Ödeneğinde yeni başvuruların 1 Aralık itibarıyla alınmaya başlandığını bildirdi.
Cumhurbaşkanlığı Kararıyla 30 Haziran öncesi başvuruda bulunmayan iş yerlerinin de başvuru yapabilmelerinin sağlandığını belirten Selçuk, şunları kaydetti:
"Yeni tip koronavirüs (Kovid19) nedeniyle 30 Hazirana kadar Kısa Çalışma Ödeneğine başvurmayan iş yerlerimiz, 31 Aralık 2020 tarihine kadar İŞKUR'a başvurmaları durumunda 1 Aralık 2020 tarihinden sonraki dönem için 3 ay süreye kadar Kısa Çalışma Ödeneğinden yararlanabilecek."
Kısa çalışma başvurularının sadece e-Devlet üzerinden 31 Aralık 2020'ye kadar yapılabileceğini bunun dışında posta/e-posta kanalı ile herhangi bir başvuru alınmayacağını duyuran Selçuk, kısa çalışma ödeneği başlama tarihinin 1 Aralık 2020 tarihi veya sonrası olarak bildirilebileceğini belirtti.