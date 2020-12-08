Başvurular yeniden başladı! Anında para yardımı yapılacak! E-Devlet başvuru şartları neler?

30 Haziran 2020 tarihine kadar koronavirüs nedeniyle zorlayıcı sebep kaynaklı kısa çalışma başvurusunda bulunan işyerleri de 31 Aralık 2020 Tarihine kadar ilave işçileri için de Kısa Çalışma Ödeneği talebinde bulunabilecektir.

Daha Önce Kısa Çalışma Ödeneğinden Yararlanan İşçiler Ödenekten Yararlanmaya Devam Edebilecektir

Pandemi sürecinde daha önce KÇÖ'ye başvuran işyerleri de kısa çalışmadan yararlanan işçileri için yeni bir başvuruya gerek olmadan uzatma kapsamında Kısa Çalışma Ödeneğinden yararlanmaya devam edebilecektir.

Başvurular E-Devlet Üzerinden Alınacaktır

E-Devlet üzerinden 31 Aralık 2020 tarihine kadar yapılabilecek başvurularda kısa çalışma ödeneği başlama tarihi 01 Aralık 2020 tarihi veya sonrası olarak bildirilebilecektir.