Milyonlar dikkat! Bankalar değişikliğe gitti! Ziraat, Vakıfbank, Halkbank, Garanti, QNB Finansbank...
Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Bankalarda flaş olarak peş peşe açıklamalar gelmeye başladı. Pandemi döneminde bankarda çalışma saatlerinde değişikliğe gidiyor. Akbank, DenizBank, QNB Finansbank, YapıKredi, Garanti Bankası ve İş Bankası yeni çalışma saatlerini müşterilerine bildirdi. İşlem yapmak isteyen vatandaşlar ise çalışma saatlerini sorgulamaya başladı. İşte, bankaların çalışma saatleri...
Giriş Tarihi: 29.04.2021
19:36
Bankalardan milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren son dakika açıklamaları yakından geliyor. Bankalar ardı ardına çalışma saatlerinde değişikliğe gittiğini açıkladı. Bankada hesabı olan vatandaşlar ise SMS kanalıyla bilgilendirmelerde bulunuyor. Bu kapsamda Akbank, Denizbank, Garanti Bankası, İş Bankası, QNB Finansbank, YapıKredi yeni çalışma saatini müşterilerine duyurdular. Vatandaşlar bankaların yeni çalışma saatlerini araştırmaya başladı. İşte, bankaların güncel çalışma saatleri...
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BANKALARIN ÇALIŞMA SAATLERİ DEĞİŞTİ Mİ?
Koronavirüs salgını ile ilgili olarak ülke genelinde alınan yeni tedbirlerlerin yanı sıra bankaların açılış saatleri ve kapanış saatleri de değişti. Bankalar bilgilendirme mesajları ve internet sitelerindeki duyurularıyla müşterilerine yaptıkları değişiklik konusunda bilgi verdi.
İŞ BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ
İş Bankası'ndan çalışma saatlerine ilişkin yapılan açıklama şöyle: "Değerli müşterilerimiz, sizlerin, çalışanlarımızın ve toplumumuzun sağlığını korumak amacıyla şubelerimizde gişe çalışma saatleri, 12 Nisan 2021 Pazartesi gününden itibaren saat 10:00-12:30 /13:30-16:30 olacak şekilde değiştirilmiştir."
GARANTİ BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ
Garanti Bankası'ndan yapılan açıklama şöyle; Değerli müşterilerimiz, Şubelerimiz 12 Nisan 2021 Pazartesi gününden itibaren geçici olarak 10.00 - 12.30 ve 13.30 - 16.30 saatleri arasında hizmet vermeye başlayacak. Sağlıklı günler dileriz.
DENİZBANK ÇALIŞMA SAATLERİ
Bankanın müşterilerine yaptığı açıklama şöyle; Değerli müşterimiz, sizlerin ve çalışanlarımızın sağlığını korumak amacıyla, 12 Nisan Pazartesi itibarıyla şubelerimizdeki mesai saatleri 10:00-12:30 ve 13:30-16:30 olarak değişmiştir. Bankacılık işlemlerinizi internet şubemiz, MobilDeniz, Denizkartım, ve fastPay uygulamamızdan veya ATM'lerimizden gerçekleştirebilirsiniz. Sağlıklı günler dileriz.