Milyonlar dikkat! Bankalar değişikliğe gitti! Ziraat, Vakıfbank, Halkbank, Garanti, QNB Finansbank...

BANKALARIN ÇALIŞMA SAATLERİ DEĞİŞTİ Mİ?

Koronavirüs salgını ile ilgili olarak ülke genelinde alınan yeni tedbirlerlerin yanı sıra bankaların açılış saatleri ve kapanış saatleri de değişti. Bankalar bilgilendirme mesajları ve internet sitelerindeki duyurularıyla müşterilerine yaptıkları değişiklik konusunda bilgi verdi.