Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatar? Kısa çalışma ödeneği ne kadar, kaç TL? İşte flaş açıklama...
Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatar? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Pandemi dönemiyle ödenmeye başlayan kısa çalışma ödeneği için detaylar merak ediliyor. Kısa çalışma ödeneğinin süresi Resmi Gazete ile yayımlanan karara göre uzatıldı. İşte, Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatar? Kısa çalışma ödeneği ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 29.04.2021
18:15
Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatar? Kısa çalışma ödeneği ne kadar, kaç TL? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2020 yılında ödenmeye başlayan Kısa çalışma ödeneği için detaylar yakından takip ediliyor. Kısa Çalışma Ödeneği, Başkan Erdoğan'ın kararıyla uzatıldı. Karar Resmi Gazete'de geçtiğimiz günlerde yayımlandı. İşte, Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatar? Kısa çalışma ödeneği ne kadar, kaç TL? İşte flaş açıklama...
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KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK?
Yeni Koronavirüs (Covid-19) Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Dönemsel Durumlar Kapsamındaki Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Kısa Çalışma Uygulanan İşyerleri İçin Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılması Hakkında Karar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Yayınlanan karara göre, kısa çalışma ödeneğinin süresinin 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatılması kararlaştırıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanmış olan kararda, "Yeni koronavirüs (Covid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamındaki zorlayıcı sebep gerekçesiyle kısa çalışma uygulanan işyerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresinin uzatılması hakkındaki ekli kararın yürürlüğe konulmasına, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 23'üncü maddesi gereğince karar verilmiştir" ifadeleri yer aldı.
KÇÖ'nün uzatılmasıyla beraber ödemenin bu ay da dahil olmak üzere Mayıs ve Haziran aylarında da yapılması bekleniyor. Son gelişmelere göre kısa çalışma ödeneğine zam gelmediği bilinmekte.
Günlük kısa çalışma ödeneği sigortalının son on iki aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının % 60'ıdır. Bu şekilde hesaplanmakta olan kısa çalışma ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının % 150'sini geçememektedir.