Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatar? Kısa çalışma ödeneği ne kadar, kaç TL? İşte flaş açıklama...

Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatar? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Pandemi dönemiyle ödenmeye başlayan kısa çalışma ödeneği için detaylar merak ediliyor. Kısa çalışma ödeneğinin süresi Resmi Gazete ile yayımlanan karara göre uzatıldı. İşte, Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatar? Kısa çalışma ödeneği ne kadar, kaç TL?