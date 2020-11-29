29 Kasım 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Milyonlar bunu merak ediyordu! Asgari ücrette muhtemel artış senaryoları

Milyonlar bunu merak ediyordu! Asgari ücrette muhtemel artış senaryoları

Son dakika haberine göre; Milyonlarca vatandaş yeni asgari ücret fiyatlarının ne kadar olacağını merak ediyor. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021'de uygulanacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantısını 4 Aralık'ta yapacak. Bu yıl brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira olan asgari ücrette yeni artış senaryoları şöyle...

Giriş Tarihi: 29.11.2020 11:06 Güncelleme Tarihi: 29.11.2020 11:08
  • 1
  • 15
Milyonlar bunu merak ediyordu! Asgari ücrette muhtemel artış senaryoları

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un, 2021'de uygulanacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantının 4 Aralık'ta yapılacağını açıklamasının ardından, gözler Asgari Ücret Tespit Komisyonuna çevrildi. Asgari ücrette yapılacak muhtemel artışlar tartışılmaya başladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 15
Milyonlar bunu merak ediyordu! Asgari ücrette muhtemel artış senaryoları

Asgari ücret, kanun gereği beşer işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere, 15 kişiden oluşan komisyonca belirlenecek. Masaya işveren tarafını temsilen Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını temsilen Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) oturacak.

  • 3
  • 15
Milyonlar bunu merak ediyordu! Asgari ücrette muhtemel artış senaryoları

Bakanlık'ta yapılacak ilk toplantının ardından komisyon, işçi ve işverenin ev sahipliğinde de birer toplantı daha gerçekleştirecek.

  • 4
  • 15
Milyonlar bunu merak ediyordu! Asgari ücrette muhtemel artış senaryoları

Dördüncü toplantı ise yine aralık sonunda Bakanlık'ta yapacak. En az 10 üyenin katılımı yeterli olacak ve oy çokluğuyla karar alacak. Oyların eşitliği durumunda, başkanın bulunduğu tarafın "çoğunluğu sağladığı" kabul edilecek.

  • 5
  • 15
Milyonlar bunu merak ediyordu! Asgari ücrette muhtemel artış senaryoları

İŞTE BEKLENTİLER
Bu yıl brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira olan asgari ücrette muhtemel artış senaryoları şöyle: