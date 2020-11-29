Milyonlar bunu merak ediyordu! Asgari ücrette muhtemel artış senaryoları

Son dakika haberine göre; Milyonlarca vatandaş yeni asgari ücret fiyatlarının ne kadar olacağını merak ediyor. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021'de uygulanacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantısını 4 Aralık'ta yapacak. Bu yıl brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira olan asgari ücrette yeni artış senaryoları şöyle...

Giriş Tarihi: 29.11.2020 11:06 Güncelleme Tarihi: 29.11.2020 11:08 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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