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Haberler Galeri Kredi faiz oranlarında son dakika depremi: 29 Kasım Halkbank, Ziraat, İş bankası, taşıt, konut, ihtiyaç kredi faiz oranları ne kadar?

Kredi faiz oranlarında son dakika depremi: 29 Kasım Halkbank, Ziraat, İş bankası, taşıt, konut, ihtiyaç kredi faiz oranları ne kadar?

Son dakika haberi... 2021 Kredi faiz oranları ne kadar oldu? İhtiyaçlarını gidermek isteyenler güncel kredi faiz oranlarını sorgulamayı sürdürüyor. İhtiyaç, taşıt ve konut kredi faiz oranlarını merak edenler için tüm detayları yazımızda bir araya getirdik. Geçtiğimiz günlerde Merkez Bankası faiz kararı ardından bankalar kredi faiz oranlarında artış yaşandı. İşte, 29 Kasım Halkbank, Ziraat, İş bankası, taşıt, konut, ihtiyaç kredi faiz oranları ne kadar?

Giriş Tarihi: 29.11.2020 15:31 Güncelleme Tarihi: 29.11.2020 15:41
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Kredi faiz oranlarında son dakika depremi: 29 Kasım Halkbank, Ziraat, İş bankası, taşıt, konut, ihtiyaç kredi faiz oranları ne kadar?

Son dakika... Merkez Bankası faiz açıklamasının ardından bankaların kredi faiz oranlarında değişikliğe gidildi. Birçok banka yaptığı peş peşe açıklamalar ile kredi faiz oranlarında artırıma gittiğini duyurdu. Merkez Bankası politika faizini yüzde 10.25'ten yüzde 15'e yükseltmişti. Yaşanan gelişmenin ardından bankaların takınacağı tutum merak ediliyordu. Kreid faiz oranlarını güncel olarak araştıranlar için son durumu yazımızda bir araya getirdik. İşte, 29 Kasım Halkbank, Ziraat, İş bankası, taşıt, konut, ihtiyaç kredi faiz oranları ne kadar?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kredi faiz oranlarında son dakika depremi: 29 Kasım Halkbank, Ziraat, İş bankası, taşıt, konut, ihtiyaç kredi faiz oranları ne kadar?

GÜNCEL KREDİ FAİZ ORANLARI NE KADAR?

Tüm detayları sizler için bir araya getirdik. Yazımızın detaylarına aşağıda bulabilirsiniz...

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Kredi faiz oranlarında son dakika depremi: 29 Kasım Halkbank, Ziraat, İş bankası, taşıt, konut, ihtiyaç kredi faiz oranları ne kadar?

ZİRAAT BANKASI KREDİ FAİZ ORANLAR

Tüketici kredisi: 1.75

Taşıt kredisi: 1.75

Konut kredisi: 1.65

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Kredi faiz oranlarında son dakika depremi: 29 Kasım Halkbank, Ziraat, İş bankası, taşıt, konut, ihtiyaç kredi faiz oranları ne kadar?

HALKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi : %1,69

Taşıt Kredisi : %1,57

Konut Kredisi : %1,35

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Kredi faiz oranlarında son dakika depremi: 29 Kasım Halkbank, Ziraat, İş bankası, taşıt, konut, ihtiyaç kredi faiz oranları ne kadar?

VAKIFBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

Taşıt kredisi 1.43

İhtiyaç kredisi: 1.40

SarıPanjur Konut Kredisi: 1.25