Kredi faiz oranlarında son dakika depremi: 29 Kasım Halkbank, Ziraat, İş bankası, taşıt, konut, ihtiyaç kredi faiz oranları ne kadar?

Son dakika haberi... 2021 Kredi faiz oranları ne kadar oldu? İhtiyaçlarını gidermek isteyenler güncel kredi faiz oranlarını sorgulamayı sürdürüyor. İhtiyaç, taşıt ve konut kredi faiz oranlarını merak edenler için tüm detayları yazımızda bir araya getirdik. Geçtiğimiz günlerde Merkez Bankası faiz kararı ardından bankalar kredi faiz oranlarında artış yaşandı. İşte, 29 Kasım Halkbank, Ziraat, İş bankası, taşıt, konut, ihtiyaç kredi faiz oranları ne kadar?