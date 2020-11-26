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26 Kasım 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri 3-4 saat çalışarak 1000 TL kazanabilirsiniz! İŞKUR müjdeyi verdi! Oturduğunuz yerden yorulmadan... 3-4 saat çalışarak 1000 TL kazanabilirsiniz! İŞKUR müjdeyi verdi! Oturduğunuz yerden yorulmadan...
Koronavirüs salgını sürecinde evlerinden çalışmak isteyenlerin sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor. Ev ekonomisine katkıda bulunmak isteyenler için evde paketleme işi büyük fırsat sunuyor. İŞKUR müjdeli haberi iş arayan binlerce vatandaş için paylaştı. İlan sitesi üzerinden yayımlanan ilanlar arasında evde paketleme işi ön plana çıkıyor. Özellikle kadınların iş hayatına kazandırılması için atılan adım büyük ilgi görüyor. Evde oturduğunuz yerden günde 3-4 saat çalışarak 1000 TL kazanabilirsiniz...
Giriş Tarihi: 26.11.2020 15:50 Güncelleme Tarihi: 26.11.2020 16:01
İŞKUR desteği ile evde para kazanmanın yolu artık daha kolay. Ev ekonomisine katkıda bulunmak isteyenler İŞKUR tarafından paylaşılan ilanları yakından takip ediyor. Son dönemde evde paketleme işi ilanlar arasında ön plana çıkıyor. Özellikle salgından korunmak isteyenler için biçilmiş kaftan olan iş, günde 3-4 saat çalışarak 1000 ve üzeri para kazanabilirsiniz. Fırsattan yararlanmak isteyenler İŞKUR merkezlerine giderek başvuru işlemlerini tamamlayabilirsiniz....
GALERİ DEVAM EDİYOR EVDE PAKETLEME İŞ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Evde paketleme işi yapmak isteyenlerin, adreslerine en yakın İŞKUR şubesine giderek kayıt yaptırmaları gerekiyor. Ayrıca kayıttan önce ise İŞKUR evde ek iş başvuru formunu doldurmak gerekiyor. Başvuru yapanların eğitim sertifika belgeleri İŞKUR meslek danışmanı tarafından kayıt edilecek. Paketleme işi geldiğinde ise İŞKUR başvuranın cep telefonuna mesaj gönderecek. Farklı el işleri için gelen teklifi kabul eden kadınlar evde 3-4 saatlik çalışmalar ile bin liranın üzerinde gelir elde edebilirler.
EVDE PAKETLEME İŞİ BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ İŞKUR EVDE PAKETLEME İŞİ BAŞVURU NASIL YAPILACAK?
İŞKUR evde iş imkanı fırsatından yararlanmak isteyen ev hanımları ilgili ilanın yayımlanması ile beraber kendilerine en yakın İŞKUR şubesine giderek İŞKUR evde ek iş başvuru formu dolduracak.
Bu form doldurulurken formu dolduran ev hanımının eğitim sertifika belgeleri ve belgeleri meslek danışmanı tarafından kayıt edilecek. Bunun ardından iş başvuru formu dolduran kadının cep telefonu ve iletişim bilgileri kayıt edilecek.
Ardından sisteme giren iş bilgileri sürekli olarak oluşturulan havuzda uygun nitelikleri olan kadınlarla eşleştirilecek ve bu kadınlara SMS ile kısa mesaj gönderilerek işler gönderilecek. Ev hanımı bu işleri yaptıkça iş başı para kazanacak.