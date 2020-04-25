Coronavirüse karşı yüzde yüz destek! Başvuran alıyor... Tüm dünyaya hızla yayılan koronavirüs salgınıyla ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Koronavirüs salgınının etkisini azaltacak projesi olanlar destekleniyor. Girişimcilerden hızlı ve çözüm odaklı olmaları bekleniyor. Bugün geliştirilecek iş fikirleri, yarın da ülke ekonomisinin dünyada öne çıkmasını sağlayacak. Giriş Tarihi: 25.04.2020 08:09 Güncelleme Tarihi: 25.04.2020 08:16
Devlet, yeni tip corona virüs (Kovid-19) ile mücadelede kullanılan ekipman ve cihazları üretenlere milyonlarca liraya varan teşvikler, destekler veriyor. Bu amaçla iki ayrı teşvik programı yürütülüyor.
Birincisi KOSGEB'in Teknoyatırım Destek Programı, ikincisi ise kalkınma ajansları Kovid-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı. Bu aşamada girişimcilerden beklenen hızlı ve çözüm odaklı olmaları... Zira virüsün yayılımının önlenmesi ve kontrol altına alınması amaçlanıyor. Ayrıca, salgının ülke ve bölge ekonomisine negatif etkilerinin azaltılmasına yönelik yenilikçi uygulamalar da destekleniyor.
Peki destekten faydalanmak, girişim fikrini gerçekleştirmek isteyenler nereye başvuracak? Bunun için son tarih nedir? Bugün yapılan çalışmalar, gelecekte benzer bir durumla karşılaştığımızda dayanıklılığımızı artıracak mı? Bu soruların yanıtlarını Experto Yönetim Kurulu Başkanı Jülide Birol verdi.
Üretici firmalar nasıl faydalanabilir? Milliyet'te yer alan habere göre; Gerek KOSGEB tarafında, gerekse kalkınma ajansları tarafında tüm başvurular online sistem üzerinden yapılabiliyor. Burada şunu belirtmekte fayda var. KOSGEB sadece KOBİ'lere destek veren bir kurum. Bu yüzden programa KOBİ'ler başvurabiliyor. Kalkınma ajanslarında ise sanayi kuruluşları da KOBİ'ler de başvuru yapabiliyor. Başvurunun son tarihi nedir? KOSGEB'in bir başvuru tarihi yok. İstediğiniz zaman başvurabilirsiniz. Kalkınma ajansları içinse son başvuru tarihi 30 Nisan 2020.