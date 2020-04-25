Coronavirüse karşı yüzde yüz destek! Başvuran alıyor...

Üretici firmalar nasıl faydalanabilir?

Milliyet'te yer alan habere göre; Gerek KOSGEB tarafında, gerekse kalkınma ajansları tarafında tüm başvurular online sistem üzerinden yapılabiliyor. Burada şunu belirtmekte fayda var. KOSGEB sadece KOBİ'lere destek veren bir kurum. Bu yüzden programa KOBİ'ler başvurabiliyor. Kalkınma ajanslarında ise sanayi kuruluşları da KOBİ'ler de başvuru yapabiliyor.