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Milli Piyango yılbaşı çekilişi 8 milyon TL kazanan rakamlar! Milli Piyango yılbaşı bilet sorgulama ekranı

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi saat 15.00'te başladı. Çekilişlerin başlamasıyla büyük ikramiye öncesi heyecan tavan yaptı. Milli Piyango İdaresi, büyük ikramiye ile birlikte 436 milyon TL'lik ücreti dağıtıyor. 2020 Milli Piyango yılbaşı büyük ikramiyesi tam 80 milyon TL... 80 milyon TL'nin dışında ise 1 adet 8 milyon lira, 10 adet 1 milyon lira, 30 adet 100 bin lira, 100 adet 10 bin lira ve 200 adet 5 bin liralık ikramiye verilecek. Büyük ikramiye akşam sahibini bulurken, diğer ikramiyeler de sırasıyla sahiplerini bulmaya başladı. Biz de ahaber.com.tr ekibi olarak sizlere kazanan rakamları anbean duyuruyoruz. Haberimizdeki linkler aracılığı ile de biletinizi kolayca sorgulayabilirsiniz. Peki, Milli Piyango yılbaşı çekilişi 8 milyon TL kazanan rakamlar hangileri? İşte Milli Piyango yılbaşı bilet sorgulama ekranı ve tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 31.12.2019 11:28 Güncelleme Tarihi: 31.12.2019 12:15
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Milli Piyango yılbaşı çekilişi 8 milyon TL kazanan rakamlar! Milli Piyango yılbaşı bilet sorgulama ekranı
Milli Piyango yılbaşı çekilişi 8 milyon TL kazanan rakamlar! Milli Piyango yılbaşı bilet sorgulama ekranı

Milli Piyango yılbaşı çekilişi için nefesler tutuldu. 2020 Milli Piyango yılbaşı çekilişi büyük ikramiyesi dudak uçuklatan cinsten. Milli Piyango İdaresi tarafından belirlenen dev ikramiye tam 80 milyon TL. Bu rakamın dışında da 356 milyon TL ödeme yapılacak. Toplamda 436 milyon TL yılbaşı ikramiyesi olarak dağıtılacak. Milli Piyango İdaresi çekilişe saat 15.00 itibarıyla başladı. Çekilişlerde 1 adet 8 milyon lira, 10 adet 1 milyon lira, 30 adet 100 bin lira, 100 adet 10 bin lira ve 200 adet 5 bin liralık ikramiye verilecek. Peki, Milli Piyango yılbaşı çekilişi 8 milyon TL kazanan rakamlar hangileri? İşte Milli Piyango yılbaşı bilet sorgulama ekranı...

MİLLİ PİYANGO 2020 KAZANAN NUMARALARI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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Milli Piyango yılbaşı çekilişi 8 milyon TL kazanan rakamlar! Milli Piyango yılbaşı bilet sorgulama ekranı
Milli Piyango yılbaşı çekilişi 8 milyon TL kazanan rakamlar! Milli Piyango yılbaşı bilet sorgulama ekranı

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİNDE EN ÇOK HANGİ NUMARALAR ÇIKTI?

Milli Piyango çekilişlerinde her numaranın şansı eşittir. Şansınız varsa 1234567 veya 0000000 ile büyük ikramiye kazanabilirsiniz. Yılbaşı çekilişleri son yıllarda 10 milyon numara üzerinde yapılıyor. Son 10 yıl içinde kimi çekilişler 7 milyon numara üzerinden yapıldığı için bu çekilişlerde numaranın ilk rakamının 7, 8, 9 olması olasılığı yoktur. Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan çekilişlerde en çok çıkan rakam 17 sefer ile 3 rakamı; en az çıkan rakamlar ise sıfır ve altı.

MİLLİ PİYANGO 2020 KAZANAN NUMARALARI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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Milli Piyango yılbaşı çekilişi 8 milyon TL kazanan rakamlar! Milli Piyango yılbaşı bilet sorgulama ekranı
Milli Piyango yılbaşı çekilişi 8 milyon TL kazanan rakamlar! Milli Piyango yılbaşı bilet sorgulama ekranı

2020 MİLLİ PİYANGO ÖDÜLLERİ NE KADAR?

Milli Piyango İdaresi'nce 31 Aralık'ta yapılacak yılbaşı özel çekilişinde 80 milyon liralık büyük ikramiyenin yanı sıra 1 adet 8 milyon lira, 10 adet 1 milyon lira, 30 adet 100 bin lira, 100 adet 10 bin lira ve 200 adet 5 bin liralık ikramiye verilecek.

MİLLİ PİYANGO 2020 KAZANAN NUMARALARI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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Milli Piyango yılbaşı çekilişi 8 milyon TL kazanan rakamlar! Milli Piyango yılbaşı bilet sorgulama ekranı
Milli Piyango yılbaşı çekilişi 8 milyon TL kazanan rakamlar! Milli Piyango yılbaşı bilet sorgulama ekranı

İŞTE 8 MİLYON TL İSABET EDEN RAKAMLAR...

Rakamlar açıklanır açıklanmaz haberimizde olacak...

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Milli Piyango yılbaşı çekilişi 8 milyon TL kazanan rakamlar! Milli Piyango yılbaşı bilet sorgulama ekranı
Milli Piyango yılbaşı çekilişi 8 milyon TL kazanan rakamlar! Milli Piyango yılbaşı bilet sorgulama ekranı

MPİ YILBAŞI BÜYÜK İKRAMİYE ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN YAPILACAK, BÜYÜK İKRAMİYE SAAT KAÇTA BELLİ OLACAK?

Milli Piyango yılbaşı çekilişi büyük ikramiye için saat 20.00 ile 21.00 arasında yapılacak. Büyük ikramiye en geç 21.00'de belli olacak. Büyük ikramiye isabet eden bilet sahibi 2 Ocak'tan itibaren ikramiyesini alabilecek.

MİLLİ PİYANGO 2020 KAZANAN NUMARALARI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ