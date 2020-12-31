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Haberler Galeri Milli Piyango sonuçları kazandıran ilk numaralar açıklandı! MPİ bilet sorgulama ekranı ve online bilet sonuçları...

Milli Piyango sonuçları kazandıran ilk numaralar açıklandı! MPİ bilet sorgulama ekranı ve online bilet sonuçları...

Milli Piyango sonuçları kazandıran ilk numaralar açıklandı. Milli Piyango çekilişi, öğle saatlerinde başladı ve gece yarısına kadar kazandıran numaralar belirlenmeye devam edecek. 31 Aralık Perşembe günü saat 14:30 itibariyle itibariyle başlayan çekilişin ardından, 10 bin TL, 120 bin TL, 1 milyon TL ve 10 milyon TL kazanan numaralar belli oldu. Peki, bu yıl gerçekleştirilen yılbaşı çekilişinde Milli Piyango 10 bin TL, 120 bin, 1 milyon ve 10 milyon TL kazanan numaralar hangileri oldu. Sonuçların belli olmasının ardından sorgulama işlemi hız kazandı. İşte, MPİ bilet sorgulama ekranı ve online bilet sonuçları haberimizde...

Giriş Tarihi: 31.12.2020 18:20 Güncelleme Tarihi: 31.12.2020 18:23
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Milli Piyango sonuçları kazandıran ilk numaralar açıklandı! MPİ bilet sorgulama ekranı ve online bilet sonuçları...

Milli Piyango Online koordinesinde canlı yayında gerçekleştirilen 2021 Yılbaşı Milli Piyango çekiliş sonuçları belli oluyor. 31 Aralık Perşembe günü öğle saatlerinde başlayan çekilişin ardından, 10 bin TL, 120 bin TL, 1 milyon TL ve 10 milyon TL kazanan numaralar belli oldu. Milli Piyango biletini alarak beklemeye geçen vatandaşlar sorgulama işlemini hızlandırdı. Milli Piyango 10 bin TL, 120 bin, 1 milyon ve 10 milyon TL kazanan numaralar için detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Milli Piyango sonuçları kazandıran ilk numaralar açıklandı! MPİ bilet sorgulama ekranı ve online bilet sonuçları...

MİLLİ PİYANGO SORGULAMA - 2021 YILBAŞI ÇEKİLİŞİ

İşte, kategorilere göre 2021 Milli Piyango sonuçları...

10 BİN TL KAZANAN NUMARALAR SIRALI LİSTESİ

0691011
4001754
5979616
0512389
1981937

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Milli Piyango sonuçları kazandıran ilk numaralar açıklandı! MPİ bilet sorgulama ekranı ve online bilet sonuçları...

10 BİN TL LİSTE DEVAMI:

6087564
5164794
3014604
8215939
4743712
9242476
6460939
0894591
9973378
9289810
9899874
0880807
6441284

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Milli Piyango sonuçları kazandıran ilk numaralar açıklandı! MPİ bilet sorgulama ekranı ve online bilet sonuçları...

5228109
2915185
6692569
4399558
5851982
9861669
9267039
0928162
0106598

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Milli Piyango sonuçları kazandıran ilk numaralar açıklandı! MPİ bilet sorgulama ekranı ve online bilet sonuçları...

3402648
8686639
7722537
6343481
0982520
5142621
8824549
1817607
5885277
8856005
4938985
9135344
6552587