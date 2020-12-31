Milli Piyango sonuçları kazandıran ilk numaralar açıklandı! MPİ bilet sorgulama ekranı ve online bilet sonuçları...

Milli Piyango sonuçları kazandıran ilk numaralar açıklandı. Milli Piyango çekilişi, öğle saatlerinde başladı ve gece yarısına kadar kazandıran numaralar belirlenmeye devam edecek. 31 Aralık Perşembe günü saat 14:30 itibariyle itibariyle başlayan çekilişin ardından, 10 bin TL, 120 bin TL, 1 milyon TL ve 10 milyon TL kazanan numaralar belli oldu. Peki, bu yıl gerçekleştirilen yılbaşı çekilişinde Milli Piyango 10 bin TL, 120 bin, 1 milyon ve 10 milyon TL kazanan numaralar hangileri oldu. Sonuçların belli olmasının ardından sorgulama işlemi hız kazandı. İşte, MPİ bilet sorgulama ekranı ve online bilet sonuçları haberimizde...