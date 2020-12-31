Milli Piyango 2021 yılbaşı özel çekilişi için heyecan devam ediyor. Milli Piyango 2021 yılbaşı bilet sorgula motoru sayesinde bilet numaranızı yazarak, size çıkan ikramiye varsa hızlı ve kolay bir şekilde öğrenebileceksiniz. Milli Piyango tarafından toplamda 563 milyon 400 bin TL dağıtıldı. Büyük ikramiye kazandıran numara tam 100 milyon TL kazandırırken, 2 numaraya da 10 milyon TL isabet etti. 10 numaraya ise 1 milyon TL isabet ederken, 30 numaraya 120 bin TL, 100 numaraya 10 bin TL, 200 numaraya 5 bin TL, 500 numaraya bin TL, 10 bin numaraya 500 TL, 40 bin numaraya 400 TL, 200 bin numaraya 300 TL, 700 bin numaraya 200 TL ve 2 milyon numaraya yani biletlere ise 100 TL ikramiye çıkmış oldu. Milli Piyango yılbaşı sonuçlarına ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...