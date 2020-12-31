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31 Aralık 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Milli Piyango 2021 çekiliş sonuçları: MPİ bilet sorgulama! 31 Aralık Milli Piyango sonuçları ve sıralı tam liste... Milli Piyango 2021 çekiliş sonuçları: MPİ bilet sorgulama! 31 Aralık Milli Piyango sonuçları ve sıralı tam liste...
Milli Piyango yılbaşı 2021 çekilişi sonuçları için heyecan devam ediyor. Zengin olma hayali ile bilet alan milyonlarca kişi için, geri sayıma başladı. 31 Aralık 2020 Perşembe Milli Piyango sonuçları ve sıralı tam liste MPİ sorgulama hızlı ve kesintisiz olarak ahaber.com.tr'de olacak. Milli Piyango bilet sorgulama ekranı ile birlikte bilet numaranızı girerek biletiniz için ikramiye çıkmışsa kolayca öğrenebilirsiniz. Sorgulama sona erdiğinde ekranda kazanılan miktar veya kazanılmadığına yönelik açıklama yer alacak. İşte, 31 Aralık Milli Piyango sonuçları ve sıralı tam liste...
Giriş Tarihi: 31.12.2020 18:52 Güncelleme Tarihi: 31.12.2020 18:52
Milli Piyango 2021 yılbaşı özel çekilişi için heyecan devam ediyor. Milli Piyango 2021 yılbaşı bilet sorgula motoru sayesinde bilet numaranızı yazarak, size çıkan ikramiye varsa hızlı ve kolay bir şekilde öğrenebileceksiniz. Milli Piyango tarafından toplamda 563 milyon 400 bin TL dağıtıldı. Büyük ikramiye kazandıran numara tam 100 milyon TL kazandırırken, 2 numaraya da 10 milyon TL isabet etti. 10 numaraya ise 1 milyon TL isabet ederken, 30 numaraya 120 bin TL, 100 numaraya 10 bin TL, 200 numaraya 5 bin TL, 500 numaraya bin TL, 10 bin numaraya 500 TL, 40 bin numaraya 400 TL, 200 bin numaraya 300 TL, 700 bin numaraya 200 TL ve 2 milyon numaraya yani biletlere ise 100 TL ikramiye çıkmış oldu. Milli Piyango yılbaşı sonuçlarına ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...
GALERİ DEVAM EDİYOR MİLLİ PİYANGO SORGULAMA 2021 YILBAŞI ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
Aşağıdaki bağlantıya tıklayarak hızlı bir şekilde biletinize çıkan ikramiyeyi görüntüleyebilirsiniz. Tek yapmanız gereken ise, biletinizin üzerindeki altı haneli rakamı 'bilet numarası' alanına yazmak.
MİLLİ PİYANGO SORGULAMA 2021 YILBAŞI ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Milli Piyango sonuçları milyonlarca kişi tarafından heyecanla beklenmeye başladı. 31 Aralık Perşembe günü Milli Piyango sorgulama 2021 yılbaşı işlemi şüphesiz en çok merak edilen konuların başında yerini alacak.
Milli Piyango sonuçları, noter huzurunda gerçekleştirilecek olan çekilişlerin ardından ahaber.com.tr'nin sayfasında yer alacak. MPİ Yılbaşı çekilişi sonuçları tam sıralı liste ile ya da bilet sorgulama işlemi yaparak tüm bilgilere ulaşabileceksiniz. Milli Piyango sorgulama 2021 yılbaşı çekiliş sonuçları anbean takip edebilirsiniz.
GÜN BOYU MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ
Milli Piyango TV Youtube kanalından saat 14.30'da canlı yayınlanmaya başlayacak olan yılbaşı çekilişinde, büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar, çekilişe devam edilecek. Milli Piyango Yılbaşı Sonuçları 31 Aralık 2020 gecesi, çekilişten hemen sonra ahaber.com.tr ve millipiyangoonline.com'da açıklanacak.
MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLET FİYATLARI NE KADAR?
Milli Piyango Online resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 2021 Yılbaşı bilet fiyatları netleşti. Tam biletler 100 TL, yarım biletler 50 TL ve çeyrek biletler 25 TL olarak açıklandı.